高雄港打造跨境綜合物流園區 第一郵聯通運公司加碼進駐

高雄港打造跨境綜合物流園區，第一郵聯通運公司在進駐高雄港前鎮商港第1單元後，再參與投標取得高雄港前鎮第2、3單元（3.5公頃）土地，並擁有28年的興建營運期，第一郵聯計畫投資6億元，興建兩棟全新物流倉庫，打造嶄新跨境綜合物流園區。

台灣港務公司高雄分公司表示，第一郵聯通運承租的前鎮第1單元已滿艙，為加速推動國際物流產業發展、強化台灣海運國際競爭力，積極整合前鎮商港區第2、3單元土地約3.5公頃土地，並規劃引進民間業者進駐投資興建國際物流倉庫，以結合港口運能服務進一步擴大優化倉儲物流發展環境，今年7月招商時，確認由第一郵聯取得最優投資人資格。

高雄港務分公司指出，高雄港前鎮商港區第2、3單元土地為高雄港現有大型開發用地，總開發面積3.5公頃，不僅基地方正具備優越的地理位置，加上鄰近貨櫃碼頭及連結新生高架道路可直通國道的交通便捷優勢，是發展倉儲物流不可多得的優異用地，第一郵聯加上已營運的第1單元，合計取得5公頃的倉儲物流用地。

第一郵聯已與高雄港務分公司完成簽約，未來將分期分區興建開發倉儲設施，第2單元用地興建工程預定於今年10月30日舉辦動土典禮，不只規劃興建兩層樓物流倉庫，總樓地板面積將達5,200坪。

高雄港務分公司說，第一郵聯規劃於第二層樓平台，設置引道直接串聯前鎮商港區第1單元高架車輛引道與平台，使倉儲物流運輸車輛透過分流上高架道路並降低車輛耗能的影響，以提升開發基地整體效益及作業服務效能，相關建設工程預計2024年底完工營運，完成第2單元物流倉庫興建工程後，將接續開發第3單元興建第二棟物流倉庫。

高雄港務分公司強調，會持續積極協助各航商與不同產業業者互相跨界合作，優化並提升港區物流儲轉功效，進而帶動地方周邊產業發展，共創經濟產業繁榮發展。

商品推薦