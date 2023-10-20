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SCFI運價指數收復900點至917.66點 連2周彈升

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)續漲26.11點。示意圖／ingimage
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)續漲26.11點。示意圖／ingimage

大陸十一長假結束後貨櫃需求略為增溫，再加上航商今年以來一路縮艙，讓市場供需缺口能縮小，縮艙策略奏效，今(20)日公布最新出爐最新一期上海集裝箱出口(SCFI)續漲26.11點，收復900點至917.66點，連2周彈升，漲幅為2.93%。

第4季為傳統淡季，市場運價能維持小幅反彈就是很好的表現，上周SCFI運價指數終止連四跌，上漲4.7點至891.55點，周漲幅為0.52%，本周最新報價讓業界振奮，連二漲，而且是主力航線遠東-美西線及遠東-歐洲線都呈現反彈。

SCFI指數重返900點關卡，隨著大陸節後復工出貨量增溫，運價有築底跡象，隨著船公司今年以來一路減班降低市場的供需失衡，物流業者台驊推估，全球船公司11月停班數大約落在20-25%之間，運價的供、需已接近平衡，運價就會恢復正常水準。

根據最新一期出爐的運價，本周歐洲線跌幅太深出現反彈行情，至於遠東到歐洲市場需求還是未見起色，不過運價不合理也開始出現回升走勢，每TEU(20呎櫃)達581美元，較前一周上跌19美元，漲幅3.38%；遠東到地中海運價每TEU(20呎櫃)達1,109美元，較前一周下跌3美元，跌幅0.27%。

北美線運價依舊支撐較好，遠東到美西每FEU(40呎櫃)達1,746美元，較前一周上漲11美元，漲幅0.63%；遠東到美東每FEU(40呎櫃)達2,198美元，較前一周下跌32美元，跌幅1.43%。

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