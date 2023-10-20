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東森掌握銀色商機 保健+美妝業績今年將突破110億

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
東森集團舉辦第二屆「臺大東森生技產學高峰會」，聚焦於「AI創建-美麗健康新經濟」主題。圖/東森提供
東森集團舉辦第二屆「臺大東森生技產學高峰會」，聚焦於「AI創建-美麗健康新經濟」主題。圖/東森提供

東森（2614）旗下轉投資東森自然美今年恰逢成立52周年，東森集團總裁王令麟表示，東森自然美全球已累計千萬消費者愛用，銷售超過1億件商品。東森在去年在保健+美妝銷售90億元，今年會突破110億，東森的全通路支持產品銷售，尤其草莓網以及東森直播，將產品銷售到全球華人世界。

王令麟表示，過去的自然美專注消費者的美麗，未來的自然美，將同時促進消費者的健康，對消費者而言，健康與美麗已分不開，2025年台灣將進入超高齡社會，目前台灣已有400萬人口超過65歲，全球許多國家也都邁向熟齡社會，這一波銀色商機，相信將為自然美帶來未來30年的榮景。

王令麟並表示，今年前三季東森直播營收已超過7億，9月開始與阿里巴巴的三場直播合作，已累計觀看人數突破1120萬，創下2.6億台幣的銷售佳績，10月初東森CHANNEL 5正式開播，未來將擴大東森自營品在直播通路的銷售。

東森致力於開發各種自家品牌產品，包括台大東森研發中心所開發的好吃、美麗、健康、生活與寵物五類產品。預計今年這些產品將達到111億的銷售額，而到2028年，銷售額預估將達到377億。東森將充分運用線上線下的多通路資源和媒體行銷資源，衝刺業績表現。

消費 王令麟

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