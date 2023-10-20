今非昔比！新莊副都心新案大漲三成、均價站6字頭

東森房屋表示，新莊副都心推案初期主打大坪數豪宅產品，房價於2012、2013年前後飆至高峰，但後來房市反轉，房價曾一度下探至3~4字頭，近幾年隨著全台房市快速升溫，新莊副都心的房價也有重返榮耀之勢。

依據實價登錄揭露，今年前8月新莊副都心預售案的平均成交單價已經達到每坪64.7萬元上下，相較於2021年同期的每坪48.3萬元，短短3年平均房價就上漲了16.4萬元、漲幅高達34%。

東森房屋新莊副都心加盟店店東林平川表示，今年房市買氣降溫，部分民眾可能會擔心新莊副都心是否會重演房市反轉的歷史。但實務來看，目前新莊副都心在生活機能和建設利多的雙重助攻下，區域房價具有很強的的支撐力。

林平川表示，新莊副都心經過十餘年的開發，早已今非昔比。在交通方面，這裡緊鄰機場捷運新莊副都心站以及雙捷運交會的新北產業園區站。

在生活採買方面，新莊副都心與舊市區只有一街之隔，而且宏匯廣場的進駐也為在地居民提供了很大的便利性。

在學區方面，新莊副都心坐擁中信國小、中平國中、昌平國小、頭前國中等多個明星學區。另外當地未來還會有溪北轉運站、國家電影中心、新北知識產業園區等重點項目的建設規劃，區域發展前景相當具有想像空間。

林平川指出，目前新莊副都心新建案的成交單價普遍已經站上6字頭，成屋也能達到5字頭以上的水準，目前區內詢問度最高的產品是總價落在1,500~2,500萬元、屋齡10年以內的兩房電梯大樓，買方除在地居民外，還有脫北族、退休族、外來就業人口和組建跨國婚姻的外籍人士。

尤其在預售屋、新成屋限制換約轉售的修法通過後，買氣逐漸流入中古屋、新古屋市場，屋主也因此變得愈發惜售，市場供給量減少，進而導致區域房價更加難有回落空間。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，新莊副都心有部分建案是位於商業區內，導致市面上存在不少住商混合大樓、或一般事務所產品，貿然購入此類物件除可能會產生違法違規的疑慮外，居住品質也會受到影響，建議購屋民眾在入手前要做足功課，或可請專業、在地的房仲業者協助看屋。 東森房屋新莊副都心加盟店店東林平川表示，在生活採買方面，新莊副都心與舊市區只有一街之隔，而且宏匯廣場的進駐也為在地居民提供了很大的便利性，圖為新莊街景／東森房屋提供 資料來源／東森房屋

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