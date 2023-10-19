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貝富新能源與台大簽署 MOU 聚焦人才培育及技術研發

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

擁有全球最大浮動式風電開發容量的貝富新能源（BlueFloat Energy），今（19）日宣布攜手台大與船舶暨海洋產業研發中心，分別簽署合作備忘錄，聚焦人才培育及技術研發，共同致力加速台灣離岸浮動式風電的發展。

同時，貝富新能源也表示，期待政府儘速公布浮動式風場示範計畫選商規則，示範計畫將有助於評估物流、基礎設施和供應鏈準備狀況，進一步確保台灣港口及碼頭的適合度，作為未來大規模商業浮動式風場開發前的參考依據。

貝富新能源台灣區總經理彭茂寬（Michael Pinkerton）表示，我們作為專注於浮動式風電的開發商，非常重視海事工程方面的專業，再結合船舶中心的技術實力與知識整合服務，將是產業內的強大組合；此外，台大九月剛在雲林分部宣布成立離岸風電人才培育國家隊，我們也承諾支持。兩份合作備忘錄的簽署僅象徵合作的開始，浮動式風電相關政策若能及早明確，我們期待探索更多發展的可能性。

台大船舶及海洋技術研究中心主任宋家驥與船舶中心執行長周顯光，也在現場響應政府願景—加速浮動式風電開發作為實現2050淨零排放目標的政策之一。

台灣近海淺水海域的開發已趨飽和，第三階段區塊開發勢必將有風場進入固定式風機無法建置的深水區域，台灣將進入浮動式風電的新篇章。看好其發展潛力，經濟部在2022年8月即首度召開離岸風電浮動式風場示範計畫說明會議。對此，貝富新能源積極響應，於今年10月6日順利通過環評初審，取得選商門票，爭取參與即將公告的浮動式風場示範計畫選商。

此外，貝富新能源也在今年3月於外海成功部署浮動式光達（Floating LiDAR），蒐集海氣象參數資料（包含風、浪、流數據），以進一步評估風能資源，為浮動式結構和繫泊工程提供相關資訊。今日與船舶中心簽署合作備忘錄，未來雙方將分享彼此的專業知識和經驗，針對台灣海峽的環境條件，進行浮動式風能的技術評估。

貝富新能源並指出，台灣為亞洲的重要市場，一直以來引領亞太離岸風電產業的發展。持續培育本土專業人才，將使台灣不僅能滿足國內對風電產業的就業需求，還將使台灣成為風電人才輸出國。因此，貝富新能源也與台大針對「教育部建置區域產業人才及技術培育基地計畫（名稱：離岸風力發電產業人才及技術培育計畫）」，簽署另一份合作備忘錄，雙方參與課程、業師分享、人員交流以及其他有助人才培育活動等，積極推動產學人才培育合作之機會。

離岸風電 台大 教育部

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