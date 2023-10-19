跨境支付平台HIVEX 攜Bizplay打開南韓電支通路
接通街口支付、全支付及玉山Wallet與日本PayPay合作的TBCASoft今（19）日宣布，南韓行動支付Zero Pay加入HIVEX平台，也意味著將來完成法規及系統串接後，3家參與HIVEX平台國內電支業者有望串接南韓通路，不過目前Zero Pay僅宣布加入平台，尚未與平台中業者達成合作。
目前3家參與平台的國內電支業者中，僅街口已於10月2日正式開通PayPay通路，根據街口數據顯示，僅僅上線2周，日本跨境服務便在交易金額及筆數上，創下2020年來新高，且預期後續在賞楓、賞雪及賞櫻三大旅日旺季推動下，日本業務有望再度突破。
TBCASoft表示，透過全HIVEX平台，行動支付業者只需透過⼀次性的整合，即可與世界各地的平台 成員串接，分享彼此的消費者和商⼾。⽀付業者無須採⽤新的QR Code格式，商⼾也無需修改既有的銷售系統（POS），消費者更不需要轉換平台。
換言之，無論是「正掃」（店家出⽰QR Code）還是「反掃」（⽤⼾出⽰QR Code）的，消費者直接掃碼扣款即可完成交易。
在加入Zero Pay後，HIVEX全球商⼾數將增加⾄580萬家，⽤⼾數達到7,650萬，TBCASoft創辦⼈兼執⾏⾧吳陵表⽰，南韓的⾏動⽀付市場正在蓬勃發展，期待透過ZeroPay在南韓的廣泛普及性，能成為HIVEX 進軍該市場的理想夥伴。
▪ 住青埔1年發現「8大奇觀」 在地人點頭：現在才發現？
▪ 高公設淪票房毒藥 台北新建案公設比不升了
▪ 未演先轟動！北環段動工前漲一波、3站還有3字頭
▪ 虛坪高到嚇死人？北市信義區危老案公設比47％、逾60萬買公設
▪ 賣厝阿明／看完這篇 購買預售屋不怕被詐騙
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言