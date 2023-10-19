跨境支付平台HIVEX 攜Bizplay打開南韓電支通路

接通街口支付、全支付及玉山Wallet與日本PayPay合作的TBCASoft今（19）日宣布，南韓行動支付Zero Pay加入HIVEX平台，也意味著將來完成法規及系統串接後，3家參與HIVEX平台國內電支業者有望串接南韓通路，不過目前Zero Pay僅宣布加入平台，尚未與平台中業者達成合作。

目前3家參與平台的國內電支業者中，僅街口已於10月2日正式開通PayPay通路，根據街口數據顯示，僅僅上線2周，日本跨境服務便在交易金額及筆數上，創下2020年來新高，且預期後續在賞楓、賞雪及賞櫻三大旅日旺季推動下，日本業務有望再度突破。

TBCASoft表示，透過全HIVEX平台，行動支付業者只需透過⼀次性的整合，即可與世界各地的平台 成員串接，分享彼此的消費者和商⼾。⽀付業者無須採⽤新的QR Code格式，商⼾也無需修改既有的銷售系統（POS），消費者更不需要轉換平台。

換言之，無論是「正掃」（店家出⽰QR Code）還是「反掃」（⽤⼾出⽰QR Code）的，消費者直接掃碼扣款即可完成交易。

在加入Zero Pay後，HIVEX全球商⼾數將增加⾄580萬家，⽤⼾數達到7,650萬，TBCASoft創辦⼈兼執⾏⾧吳陵表⽰，南韓的⾏動⽀付市場正在蓬勃發展，期待透過ZeroPay在南韓的廣泛普及性，能成為HIVEX 進軍該市場的理想夥伴。

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