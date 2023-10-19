快訊

台大名譽教授賀德芬為查蔡英文論文告教育部 訴訟結果曝光

中東戰火密布…國內金融三業對以曝險1788億、中東14國共曝險逾2兆

爆兩人私交很深 鍾小平：柯文哲當北市長曾想找韓國瑜任「這職位」

跨境支付平台HIVEX 攜Bizplay打開南韓電支通路

經濟日報／ 記者李秉豪／台北即時報導

接通街口支付、全支付及玉山Wallet與日本PayPay合作的TBCASoft今（19）日宣布，南韓行動支付Zero Pay加入HIVEX平台，也意味著將來完成法規及系統串接後，3家參與HIVEX平台國內電支業者有望串接南韓通路，不過目前Zero Pay僅宣布加入平台，尚未與平台中業者達成合作。

目前3家參與平台的國內電支業者中，僅街口已於10月2日正式開通PayPay通路，根據街口數據顯示，僅僅上線2周，日本跨境服務便在交易金額及筆數上，創下2020年來新高，且預期後續在賞楓、賞雪及賞櫻三大旅日旺季推動下，日本業務有望再度突破。

TBCASoft表示，透過全HIVEX平台，行動支付業者只需透過⼀次性的整合，即可與世界各地的平台 成員串接，分享彼此的消費者和商⼾。⽀付業者無須採⽤新的QR Code格式，商⼾也無需修改既有的銷售系統（POS），消費者更不需要轉換平台。

換言之，無論是「正掃」（店家出⽰QR Code）還是「反掃」（⽤⼾出⽰QR Code）的，消費者直接掃碼扣款即可完成交易。

在加入Zero Pay後，HIVEX全球商⼾數將增加⾄580萬家，⽤⼾數達到7,650萬，TBCASoft創辦⼈兼執⾏⾧吳陵表⽰，南韓的⾏動⽀付市場正在蓬勃發展，期待透過ZeroPay在南韓的廣泛普及性，能成為HIVEX 進軍該市場的理想夥伴。

QR Code 日本 行動支付 南韓

延伸閱讀

台灣飛越南只要1850元起！優惠機票來了，飛日、韓降幅達10-15%

韓流來了！「麥當勞 x NewJeans」10月25日登台 打卡萌酷兔兔包裝 粉絲嗨：直接吃爆

影／不良篩劑恐配撥學校、長照據點 盧秀燕：緊急清查中

車銀優情場竟遭拒絕 獻唱「嫉妒」深情表心意

相關新聞

虛坪高到嚇死人？北市信義區危老案公設比47％、逾60萬買公設

據住展雜誌最新調查，今年一至九月，台北市建案的平均公設比為35.5%，公設比未再創高，且北市公設比超過40%的建案占比下...

國產「土地公」配合社宅 國產署提供、保留國有地共近150萬坪

推動社會住宅為國家重大政策，國產署發揮國有財產「土地公」角色，積極依住宅法、國家住宅及都市更新中心設置條例等相關規定，配...

大陸工程獲選承包捷運劍潭站轉乘設施工程 合約金33.87億元

欣陸投控（3703）今（19）日發布，旗下營建工程事業大陸工程今日與臺北捷運公司進行「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服...

跨境支付平台HIVEX 攜Bizplay打開南韓電支通路

接通街口支付、全支付及玉山Wallet與日本PayPay合作的TBCASoft今（19）日宣布，南韓行動支付Zero P...

CIP與驗船中心合作 低碳能源為台灣航運業提供減碳解方

哥本哈根基礎建設基金（CIP）今（19）日宣布，與財團法人驗船中心（CR）簽署合作備忘錄，將致力發展台灣低碳能源生產及應...

打造複合式大樓！北捷劍潭站「多目標大樓工程案」簽約 預2027年底完工

台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓工程案今（19）日簽約，該工程由大陸工程公司及闕河彬建築師事務所共同承攬，契約金額33...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。