開創東南亞市場新局 和潤入股柬埔寨李華租賃
台灣汽車金融龍頭和潤企業插旗柬埔寨，宣示與李華租賃攜手。和潤表示，今年5月初董事會通過入股李華租賃投資案，7月底完成簽約，取得35%股權並經柬埔寨央行核准，和潤團隊也於8月底正式進駐，預計在年底實現收益挹注。
和潤企業董事長劉源森表示，和潤企業已邁入第三個10年，近幾年來公司積極推動各項轉型，包括數位轉型和營運轉型；這次與李華集團的跨國合作，更是和潤企業進軍東南亞市場的第一步，具有重要的意義。
和潤表示，對於柬埔寨消費市場的發展潛力充滿信心，李華集團在當地擁有多元商業版圖，不僅在金融領域、房地產及農業領域都極具競爭優勢，旗下李華租賃於2015年成立，8年來資本額也由最初的300萬美金成長至1600萬美金，目前亦是柬埔寨前三大汽機車租賃公司之一，憑藉著對市場精準的前瞻力及專業的員工團隊，每年皆能繳出亮眼的營運及獲利成績。
劉源森也說，這次與李華集團合作，透過兩家優秀企業強強聯手，必能創造更大的發展綜效，為我們的事業帶來飛躍性的成長，再次攀上新的高峰，期許也能為柬埔寨的經濟和商業環境帶來更多正面影響。
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