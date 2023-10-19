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和潤八月底正式進駐柬埔寨 預計年底實現收益挹注

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
和潤企業和李華租賃舉辦投資合作宣示晚會。圖／業者提供
和潤企業和李華租賃舉辦投資合作宣示晚會。圖／業者提供

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）於昨(18)日晚間與李華租賃在柬埔寨隆重舉行合作宣示晚會，揭示兩大優秀企業跨國合作，共同邁入嶄新的里程碑。

和潤企業積極拓展海外市場策略，於今年5月初董事會通過入股柬埔寨汽車租賃公司Ly Hour Leasing PLC(李華租賃)投資案，7月底完成簽約，取得35％股權並經柬埔寨央行(NBC)核准，和潤團隊也於8月底正式進駐，預計在年底實現收益挹注。

合作宣示晚會於柬埔寨金邊市舉行，由李華集團主辦，邀請該國所有極具聲望之企業家、台商銀行、重要貴賓、媒體等共七百人一同參與見證，李華集團總裁李華先生、李華租賃的李興董事長及和潤企業劉源森董事長共同宣示，兩大跨國企業將攜手追求卓越和成長，共同開創全新商機。

和潤企業董事長劉源森於晚會致詞中提到，和潤企業已邁入第三個十年(和潤3.0階段)，近幾年來公司積極推動各項轉型，包括數位轉型和營運轉型(從融資轉型到投資，並拓展綠能事業)；這次與李華集團的跨國合作，更是和潤企業進軍東南亞市場的第一步，具有重要的意義。

和潤企業對於柬埔寨消費市場的發展潛力充滿信心，李華集團在當地擁有多元的商業版圖，不僅在金融領域(包括：外幣兌換、銀行、租賃、租車、保險和便利支付…等)、房地產及農業領域都極具競爭優勢，旗下李華租賃於2015年成立，八年來資本額也由最初的300萬美金成長至1600萬美金，目前亦是柬埔寨前三大汽車/機車租賃公司之一，憑藉著對市場精準的前瞻力及專業的員工團隊，每年皆能繳出亮眼的營運及獲利成績。

和潤企業董事長劉源森表示，這次與李華集團合作，透過兩家優秀企業強強聯手，必能創造更大的發展綜效，為我們的事業帶來飛躍性的成長，再次攀上新的高峰，期許也能為柬埔寨的經濟和商業環境帶來更多正面的影響。

和潤企業 柬埔寨 東南亞

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