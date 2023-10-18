南僑投控執行副總裁陳正文 當選北市工業會第20屆理事長

台北市工業會今（18）日進行理事長選舉，南僑投控執行副總裁陳正文高票當選第20屆理事長。他表示，工業與商業界線多所重疊，應為互補；若會員廠有對外投資的需求，將協助會員廠家尋找相關對外投資商機，也期許協助會員企業兼併工業與商業模式，將格局做大。

陳正文感受到父親、南僑會長陳飛龍對他的期許。他表示，擔任理事長後，會盡力做到傳承創新、永續服務，帶領會員推動永續經營，擴大營運格局；不侷限在「工業」這兩字，推動由下而上的組織架構，打破各種藩籬，協助會員企業兼併工業與商業模式。

他表示，因工業發展與商業發展，應為互補，會員廠在工業、商業各項需求及意見整合，工業會將提供完整配套方案，向政府有關部門建言，尋求相關資源及專業協助或輔導。

陳正文也請政府更周延修定「工廠管理輔導法」，勾稽相關管理規定及相關主管權責機關事權統一，以讓廠商清楚遵行。尤其對於高危物質識別及申報管控等，他呼籲台北市政府有關單位能給予廠家專業協助，確保工廠運作安全無虞。

最後他表示，全球包括台灣在推動ESG、SDGs及淨零碳排等，如火如荼展開，其內容非常繁複及專業，對會員廠的經營影響，工業會將持續關注國內外法規趨勢，除了請專家顧問提供專業教育訓練外，亦會請市府有關部門主動積極輔導會員廠家因應。

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