快訊

22歲男中彈「忍痛開車3小時」 從台中北上急衝板橋亞東醫院

流感疫苗各廠牌接種率出爐！高端48%倒數第二 這廠牌最低

SBL／對吳季穎涉打假球不知情 台啤聲明：他已自請離隊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北市工業會改選 陳正文當選新任理事長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北市工業會今改選，南僑集團執行副總裁陳正文（右一）當選新任理事長。圖／南僑提供
台北市工業會今改選，南僑集團執行副總裁陳正文（右一）當選新任理事長。圖／南僑提供

台北市工業會今舉行改選，原理事長葉飛呈卸任，現任常務理事、南僑集團執行副總裁陳正文當選新任理事長。陳正文表示，工業發展與商業發展之界線多所重疊，已無差異，應為互補，會員廠就工業、商業各項需求及意見之整合，本會提供完整之配套方案，向政府有關部門建言，尋求相關資源及專業協助或輔導。

陳正文也說，會員廠如有對外投資之需，也願盡力邀會員廠家尋找相關對外投資商機。

陳正文指出，將請政府更周延修定「工廠管理輔導法」，勾稽相關管理規定及相關主管權責機關之事權統一，俾讓廠商清楚遵行，尤其對於高危物質之識別及申報管控等，籲請市府有關單位給予廠家專業協助，俾保工廠之運作安全無虞。

陳正文表示，全球在推動ESG、SDGs及淨零碳排等，如火如荼展開，其內容非常繁複及專業，對會員廠之經營影響，將持續關注國內外法規趨勢，除請專家顧問提供專業教育訓練外，亦敦請市府有關部門主動積極輔導會員廠家因應。

正文

延伸閱讀

苗栗近4千噸廢棄物堆放閒置廠房 縣府限期清除騰空

00929、00934、00936股票月配ETF怎選？ 專家解析「各檔優缺點」：這樣買！

對反中氛圍感到憂心 台達電鄭崇華：拋棄政治紛爭，才有機會實踐地球永續

南僑年營收衝300億大關 拚三年內達陣

相關新聞

台北市工業會改選 陳正文當選新任理事長

台北市工業會今舉行改選，原理事長葉飛呈卸任，現任常務理事、南僑集團執行副總裁陳正文當選新任理事長。陳正文表示，工業發展與...

打造永續城市 台塑新智能推One for All高效鋰鐵電池

台塑新智能今年以「Smart Energy, Smart Life」為主題，參加2023台灣國際智慧能源周，首度公開展示...

甲山林入主寰宇新聞台 NCC關注房地產新聞自律規範

房地產界「代銷天王」甲山林集團董事長祝文宇，去年以禾豐傳媒收購包括寰宇新聞台在內的亞衛電視85%股權。國家通訊傳播委員會...

比比昂推快速到貨專區、全家超取兩大全新服務

PChome網路家庭（8044）集團旗下專營日本跨境代標代購電商Bibian比比昂看準赴日觀光旅遊潮助攻跨境銷售，持續提...

CYBERBIZ 推 APP MARKET 助力廠商快速啟用行銷科技服務

台灣新零售系統商CYBERBIZ，針對品牌商家導入Martech（行銷科技）的痛點，結合逾70家的技術夥伴、近200款工...

2024年房市回溫？顏炳立：不可能的任務、房市大勢已去

戴德梁行總經理顏炳立今（18）日「2024年房市回溫？不可能的任務」為題，發表最新觀點，他指出，今年房市多空對峙，9月移...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。