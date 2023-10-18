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台北市工業會改選 陳正文當選新任理事長
台北市工業會今舉行改選，原理事長葉飛呈卸任，現任常務理事、南僑集團執行副總裁陳正文當選新任理事長。陳正文表示，工業發展與商業發展之界線多所重疊，已無差異，應為互補，會員廠就工業、商業各項需求及意見之整合，本會提供完整之配套方案，向政府有關部門建言，尋求相關資源及專業協助或輔導。
陳正文也說，會員廠如有對外投資之需，也願盡力邀會員廠家尋找相關對外投資商機。
陳正文指出，將請政府更周延修定「工廠管理輔導法」，勾稽相關管理規定及相關主管權責機關之事權統一，俾讓廠商清楚遵行，尤其對於高危物質之識別及申報管控等，籲請市府有關單位給予廠家專業協助，俾保工廠之運作安全無虞。
陳正文表示，全球在推動ESG、SDGs及淨零碳排等，如火如荼展開，其內容非常繁複及專業，對會員廠之經營影響，將持續關注國內外法規趨勢，除請專家顧問提供專業教育訓練外，亦敦請市府有關部門主動積極輔導會員廠家因應。
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