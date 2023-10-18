創業力系列論壇登場！盧明光、陳清港、許恩得 傳授創業力心法

「創業力」三場系列論壇由聯經出版主辦，東海大學、國家圖書館、一刻鯨選、中華家族傳承發展協會等單位協辦。論壇主旨為，創業者需要「創業力」，但無論是企業家、經理人、上班族，只要能化無為有、轉弱為強，大家都能擁有開創新局的「創業力」，不會被擊倒。

「創業力」系列論壇日前於國圖舉辦第一場，東海大學校長張國恩、聯經出版發行人林載爵揭幕，中美晶集團、朋程科技榮譽董事長盧明光、普萊德科技董事長陳清港暢談創業經驗與心法，出版《創業力》新書的東海大學EMBA主任許恩得也分享他從聖經與創業家案例中領悟的創業力法則。

盧明光被喻為併購天王，有許多跨國併購的成功經驗，他指出，併購比自己公司更大的業者，是因為對方的品牌、客戶都可能更強，這樣的併購就會讓公司壯大。在併購過程中，盧明光認為同理心很重要，如何創造彼此雙贏，從對方的立場來設想，事情就會比較順利。而併購之後開展新局，要制定整頓策略，他分享「A4紙張管理法」，通過觀察一家公司的關鍵財務指標和趨勢來擬定戰略，才能讓併購之後的結果邁向成功。

陳清港創立普萊德後，他堅持自有品牌，專注網路通訊設備的研發創新，以歐洲為起點拓展國際市場，產品迄今銷售一百多個國家，普萊德也積極投入社會關懷與永續。陳清港認為，創業心態要以利他為出發，創造社會的共好，而利他的美好最終仍然會回到自己身上。

許恩得寫作《創業力》是他第三本結合聖經與企業案例的著作，閱讀聖經、寫書的過程也讓他悟出了許多人生道理。他認為不論你在哪一個位置上，你都能創造自己的影響力，開創新局就要把握自身優勢，走出適合自己的路。

對於什麼樣的人具有創業力潛質，盧明光表示，他看重的特質是：誠信、不服輸、熱情樂觀，如此在遇到困難才會積極面對，化險為夷；陳清港認為創業特質始於心，保持正向信念和價值觀，在遇到問題時才會用對的方法處理；許恩得認為能永續發展、不斷自我提升的特質是關鍵，當一個人萬事俱備，機會就會出現。

《創業力》論壇聚集國內產業界重量級創業家，分享創業經歷，激發大家的創業力。除了東海大學許恩得教授的分享，10/22台中場將由友達光電董事長彭双浪、車王電子集團創辦人蔡裕慶主講；11/5高雄場由勤美集團董事長林廷芳、微熱山丘創辦人許銘仁主講，精彩可期。活動網址：https://www.linkingbooks.com.tw/LNB/top/2023/forum/ 創業力論壇，許恩得教授(左起)、盧明光董事長、陳清港董事長主講。圖／聯經出版

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