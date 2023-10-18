台中鐵皮市場變商場 統一集團投資15億插旗大里、北屯
台中市府宣布，統一集團共投資15億，插旗北屯市31、大里市7併廣2，將兩處傳統鐵皮市場轉型為複合式生活商場，提供約300個就業機會。北屯區「市31」BOT案，鄰近洲際棒球場，昔日是錦村市場(崇德玉市)，傳統市場及玉市買賣式微，臨時建築也到期，將轉型商場。
台中市經發局長張峯源表示，統一集團著眼北屯區人口數達30萬人，為台中市第一大行政區，新興家庭移入，人均消費攀升，規劃投資「太子置地廣場」，以「社區生活好鄰居」為營運理念，採小而美、新零售差異化策略，並規劃地下停車場，目標客群配合仁美與崇德生活圈區域發展，鎖定年輕、青壯年及新家庭。
經發局指出，統一集團預計投資金額約9.2億元，市府可收取開發權利金5000萬元及每年營運權利金300萬元以上挹注市庫收入，約提供200個以上就業機會。
大里區「市七及廣二用地」合併開發BOT案，現況是德芳興市場及停車場，位在德芳路二段與永隆路交叉口，鄰仁愛醫院及中興商圈。
經發局表示，統一集團獲選為此案最優申請人，規劃興建「太子置地廣場－大里館」，以「大里之森」為設計理念，預計投資金約5.6億元，特許年期內市府預計可收取開發權利金200萬元、固定權利金2000萬元及變動權利金約3.1億元，約100個以上就業機會。
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