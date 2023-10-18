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永康中古屋快追上新成屋 近5年大漲8成

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
復國商圈街景。圖／東森房屋提供
復國商圈街景。圖／東森房屋提供

近年台南房市熱度增溫，吸引大量建商進駐，不僅區內新案開價屢創新高，中古屋市場也全面受到帶動。東森房屋研究中心彙整實價登錄資料，統計近五年（2019年前8月到2023年前8月），永康區中古屋的平均房價漲幅約80.7%，而區內新成屋的房價漲幅僅有47.7%左右，中古屋房價漲幅完勝新成屋，而且二者之間的價差幅度也在持續縮小。

東森房屋永康小東加盟店店長羅正穎表示，近幾年到永康購買中古屋的民眾愈來愈多，在強勁買氣的挹注下，永康中古屋的身價自然水漲船高。

羅正穎指出，購屋民眾之所以轉向中古屋市場，主要有以下三點原因。首先，從實用性的角度來看，現在市面上很多新建大樓華廈的公設比都在35%以上，而中古屋的公設比可能只有25%上下、甚至更低，相比之下，中古屋的室內坪數會更加實在。

第二，裝潢成本的角度來看，新成屋的家電傢具、裝潢設備大多都需要自行添置，林林總總加起來也要花費上百萬，但如果遇到屋況保存良好的中古屋，基本上購屋民眾可以承接大部分硬裝。

第三，近期討論熱度頗高的平均地權條例，對新成屋、預售屋的換約轉售做出了嚴格的限制，這也會讓部分原本打算購買新建案的民眾卻步，進而轉向中古屋市場，帶動中古屋交易量能的走揚。

羅正穎表示，永康位於台南市區和南科的中間，又有南鐵地下化、捷運藍線、北外環等建設利多加持，未來發展性不言而喻。目前永康以復國商圈、大橋商圈的中古屋交易最為熱絡，這兩個商圈發展比較早期，區內生活機能已經相當成熟。

上述商圈內中古屋的房價普遍落在1~2字頭上下，總價1,000~1,300萬左右就有機會買到屋況還不錯的中古大樓或透天，CP值很高，買方除永康在地換屋族、首購族外，也有不少是在南科、仁德、大灣等地工作的就業族群。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，近幾年台南房價呈現井噴式成長，就以永康來說，前兩年還能看到不少1字頭的物件，但現在永康新建案的開價基本都已經達到3~4字頭的行情，就連中古屋也要2字頭上下。

他表示，未來隨著各項重點建設的落實，永康房價繼續穩步攀升的可能性很高，有剛性需求或打算長期持有的購屋民眾不妨抓緊時機、早買早享受。

近5年永康區新成屋、中古屋房價變化。資料來源／東森房屋
近5年永康區新成屋、中古屋房價變化。資料來源／東森房屋

房價 建案

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