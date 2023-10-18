徐旭東：紡織廠要用衝刺精神搶單

台北紡織展昨天登場，針對未來景氣，遠東新董座徐旭東表示，國際訂單已回流，台廠要用「衝刺」精神搶單；成衣大廠儒鴻董座洪鎮海則說，明年會比今年好。對於地緣政治問題，徐旭東認為，以巴戰爭、兩岸經濟合作架構協議（ＥＣＦＡ）暫無影響；台塑集團則密切觀察俄烏、以巴戰爭後續，覺得變數仍大。

談到經濟，徐旭東指出，從訂單觀察，國際訂單已出現回流，大家都希望景氣愈來愈好，但更重要的還是要靠大家努力，景氣上下難免，要帶著「衝刺」精神來克服。他也說，以巴衝突到目前為止對紡織業不會有影響，主要是當地占全世界人口比例不大。至於中國大陸若中止ＥＣＦＡ對紡織業是否造成影響？徐旭東說：「沒有影響。」

台塑董事長林健男表示，本來看景氣在第四季可能恢復，但現在看起來有困難，因為所有產品價格都在降，而以巴衝突成為新變數。過去全球習慣的產業鏈全球化做法也發生變化，逐漸朝區域化發展，但分析經濟不振的主因，還是消費端表現不振。

林健男說，ＥＣＦＡ如果中止對於經濟影響有限，但心理層面衝擊較大；且ＥＣＦＡ也是兩岸關係友好程度的指標，業界都希望兩岸能夠維持友好，讓民眾可以安居樂業。當年台塑集團也為ＥＣＦＡ投入不少心力，如果中止會很可惜。

新纖董事長吳東昇指出，「紡織業景氣一定會翻身，只是快慢而已」，目前慢慢看起來是有穩下來，但其實需求還沒有很強烈、還要觀察，現在大家比較保守，要看明年初，不過品牌有傳出樂觀的訊息，量有出來、價格慢慢調整中。針對以巴戰爭是否有影響訂單？吳東昇指出，目前是沒什麼影響，只要以巴戰爭不要再升級、擴大，景氣就還好，目前看來稍微樂觀一點。

儒鴻董事長洪鎮海也說，景氣的確有比較正向樂觀，目前第四季是今年最好的一季、會是今年營收高峰；展望明年，第一季營收可望有兩位數的成長，至於第二季就不敢講了，因為以巴戰爭變數滿大的，要看後續原油價格的變化。整體來說，二○二四年確定會比二○二三年好。

廣越董事長吳朝筆指出，明年整體來看會比今年好，但好多少還不知道。今年第四季跟明年第一季是傳統淡季，加上各大品牌目前仍在消化庫存中，NIKE、ADIDAS要觀察年底感恩節、耶誕節買氣，訂單要到明年第二季後才會正向成長。

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