捷迅推廣ESG 落實健康運動影響力

捷迅（2643）分析重視永續經營對企業存在價值的重要性，「最強市民飆 5K」2023年新北加開場，捷迅與新北市府同仁一起動起來， 捷迅海內外齊心愛地球，香港同仁淨灘護海洋。

捷迅今年8月份通過嚴格的審查，與國家級郵政集團公司簽署專線代理合約，從數百家優秀公司中突圍而出，使捷迅獲選為符合國家級認證的優質物流供應商之一，並拓展集團以往除中、港、陸、亞洲、歐、美等地區外，自亞洲運往紐西蘭、澳洲、加國等地的新航線。

日前公布9月營收為3.83億元，月增2.39%，於7、8、9月連續3個月交出營收月增佳績，累計1~9月合併營收為26.37億元。捷迅在全球營運布局上，深耕漸進式與當地企業策略聯盟，融入當地文化替客戶規畫最完善且統整式運籌服務，除在中、港、台及美國深耕外，跟隨客戶前進印度及其他東協市場的驅動下，為客戶擘劃符合需求且獨特性的物流方案，充分發揮『服務無國界』的經營理念。

追求企業經營績效的同時，捷迅亦兼顧誠信經營、股東權益及利害關係人利益，以及在永續發展方面展現了積極的作為，捷迅除致力建立永續企業，同時善盡社會責任，持續推動公益活動，期望成為社會經濟發展的推手，共同打造美好的永續企業。

已於今年六月前完成111年度永續報告書，向利害關係人揭露已落實 ESG 各面向的發展狀況，重視氣候變遷對企業所帶來的衝擊和因應。

捷迅自2020年首度自主發行永續報告書以來，連續三年持續評量及設定營運方針，回應利害關係人關注之議題，除連續五年舉辦公益路跑活動，也於每年舉辦數場 ESG 永續課程，廣邀海內外同仁共同參與永續議題，共同創造企業價值。

繼2022年底捷迅榮獲教育部體育署頒發『運動企業認證』的殊榮後，持續在新北市和台北市田徑場舉辦【最強市民飆 5K】公益賽事，透過企業的力量和實際的行動，倡議運動的重要性，呼應聯合國永續發展目標中的SDG 3「健康與福祉」。

2023年度更與新北市政府共同舉辦市府場【最強市民飆 5K】，邀請新北市市府同仁們一同參與運動賽事，讓同仁們暫時放下手邊繁忙的公務，增進同仁間、跨部會間的交流情誼，並透過賽事活動放鬆身心、強身健體。

捷迅秉持「Soonest 永續關懷」的企業精神，擴大影響力在ESG各面向投注資源，同時也擴及海外分公司實踐環境永續的公益活動，捷迅香港總管理處為了呼應聯合國永續發展目標SDG 14「永續海洋與保育」，於2022年第4季以海洋環境為主軸，香港同仁透過親身參與新界東北（大埔三門仔）及南區瀑布灣兩區的海岸清潔淨灘行動，為海洋環境盡一份心力， 2場淨灘活動共有38名同仁及眷屬共襄盛舉。後續也規劃了許多ESG活動，如森林復育計畫、幫助弱勢社群的義賣義工活動、消除飢餓的惜食堂、辦公室力行節約用紙等活動，與全球近400名同仁一起落實永續精神。

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