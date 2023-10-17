阿聯酋航空歡慶A380營運15週年 揭開15項A380小趣事

阿聯酋航空在2023年喜迎營運A380旗艦客機的15週年。作為引領業界的國際航空公司，阿聯酋航空以116架A380旗艦客機，組成全球規模最大的寬體機隊，服務旅客飛往全世界50個城市。

目前，阿聯酋航空以兩艙等A380客機營運每日台北–杜拜直飛航班，並將自10月29日起升級為三艙等A380 旗艦客機執飛，持續提供台灣旅客飛悅卓越的飛行體驗，享受無與倫比的空中旅程。

為慶祝這個特別時刻，阿聯酋航空揭開15項A380鮮為人知的小趣事，讓大家一起更瞭解這架空中巨無霸客機。

1.締造歷史：一架A380客機的重量為575公噸，相當於紐約自由女神像重量的2.5倍。因此，當阿聯酋航空於2008年首次啟用A380客機服務時，許多機場特別進行全面的跑道與空橋翻修工程，迎接這架重量級貴賓。

2.史上最大的載客空間：A380客機擁有上下雙層甲板，甲板可用的地板空間超過550平方公尺，為史上擁有最大載客空間的機型。一架阿聯酋航空兩艙等A380客機可容納多達615位旅客與24名機組服務人員，這亦代表每週有多達168名阿聯酋航空機組服務人員於台北前往杜拜的A380直飛航班上為旅客服務。

3.巨大的寬體機翼：A380客機的巨大翼展寬達79.8公尺，相當於32輛雙層巴士或1個奧運標準大小游泳池的寬度。

4.頭等艙專屬奢華體驗：阿聯酋航空A380客機提供世界級的舒適飛行體驗，頭等艙旅客更可享受機上淋浴水療(Shower Spa)，使用阿聯酋航空專屬的私人系列寶格麗 Bvlgari 過夜包，清爽地展開旅程。

5.隱密性十足的私人套房：阿聯酋航空A380客機頭等艙提供14個私人套房(Private Suites)，讓旅客享受如同搭乘私人飛機般的隱密空間。頭等艙旅客亦可自行選擇就寢與用餐時間，隨時隨地享用機上美味餐點，且從私人套房只需寸步的距離，即可抵達機上淋浴水療間與著名的機上貴賓休息室(Onboard Lounge)，享受獨一無二的專屬服務。

6.頂級空中美饌：阿聯酋航空每年有1,800名廚師為由A380及波音777組成的機隊，研發超過12,000種餐點，為每年超過4,300萬名阿聯酋航班旅客在空中提供美食饗宴。

7.獨一無二的星級品味：作為全球唯一一家與酩悅香檳(Moët & Chandon)、凱歌香檳(Veuve Clicquot)和唐培里儂香檳王(Dom Périgno)等頂級美酒品牌簽訂獨家協議的民航公司，阿聯酋航空已為機上旅客提供酩悅·軒尼詩集團 (Moët Hennessy)的香檳服務超過30年， A380頭等艙旅客更可享用香檳無限暢飲與魚子醬饗宴。

8.最短與最長的航線：阿聯酋航空A380執飛最短的航線為杜拜-吉達航班，單趟飛行時間不超過2小時50分鐘；最長的航線則為杜拜-奧克蘭航班，總航程預估超過17小時。

9.龐大的行李貨艙空間：阿聯酋航空A380客機擁有巨大的貨艙容量，可承載達2萬公斤的旅客行李，同時運載大量的出口貨物，如花卉、新鮮肉類與漁貨、高價精品及藥品等。

10.永不間斷的機上娛樂：阿聯酋航空旅客可在機上享受屢獲殊榮的機上娛樂系統ice，自由收看電影、電視節目、體育競賽直播與最新新聞等6,500個頻道。其中，《黑暗騎士》、《情遇巴塞隆納》和《媽媽咪呀！》等電影甚至是阿聯酋航空在2008年首次推出A380客機服務時上映的。ice亦提供機上Wi-Fi服務。

11.專飛長程航線：作為提供世上最長航程服務的客機之一，A380客機能在起飛至降落間，飛行長達15,000公里的距離。

12.觸碰天際：A380客機的巡航高度為43,100英尺，超過世界上最高的獨立式建築—杜拜哈里發塔15倍，並高出台灣第一高廈—台北101大樓41,433英尺以上。A380客機的垂直尾翼高達24公尺，約6層樓高，無論在哪兒都非常亮眼吸睛。

13.無可比擬的超強馬力：阿聯酋航空A380客機通常由4具發動機聯盟（Engine Alliance）的GP7200渦輪引擎來驅動，橫跨機翼的起飛推力總計超過29萬磅，相當於2,600輛搭載110馬力的汽車。

14.輕巧降落：A380客機進行降落時總共需使用22顆巨大機輪，每顆輪子可支撐的重量約為26公噸，相當於一輛半裝滿的大型砂石車。這些機輪能讓A380客機在寬度僅56.6公尺的跑道上降落並進行180度大轉彎。

15.阿聯酋航空A380機隊全面改裝：阿聯酋航空目前正進行價值約20億美元的機隊改裝計劃，翻新67架A380的客艙，為所有艙位配置最新裝飾與產品，包括新推出的豪華經濟艙座椅。阿聯酋航空也在今年3月首班A380航班，亮相全新的機隊塗裝，塗裝設計甚至須使用超過4,000公升的油漆，才能填滿A380 共3萬8,000平方英尺的飛機表面。

阿聯酋航空三艙等A380客機將於10月29日重返台北–杜拜航線，頭等艙旅客可享受機上沐浴水療（Shower Spa）服務，清爽地在空中展開旅程。阿聯酋航空提供

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