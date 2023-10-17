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紡織展登場、賴清德喊話 成衣雙雄股價衝第一

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
第27屆台北紡織展（Taipei InnovativeTextile Application Show, TITAS）今（17）日盛大登場，副總統賴清德上午出席TITAS開幕典禮。記者嚴雅芳/攝影
第27屆台北紡織展（Taipei InnovativeTextile Application Show, TITAS）今（17）日盛大登場，副總統賴清德上午出席TITAS開幕典禮。記者嚴雅芳/攝影

第27屆台北紡織展（Taipei InnovativeTextile Application Show, TITAS）今（17）日盛大登場，副總統賴清德上午出席TITAS開幕典禮。他表示，2022年台灣紡織業共有4500家業者、產值達4000億元，貿易順差達1571億元，是台灣第四大貿易順差的產業，為國家經濟發展貢獻良多。

台北紡織展今日聚集國內指標紡織業者包括遠東新（1402）、儒鴻（1476）、宏遠（1460）、集盛（1455）、力鵬（1447）、力麗（1444）等指標紡織業者皆有參展。受到紡織展登場帶動，紡織股王儒鴻今日漲勢凌厲，盤中來到519元，漲幅超過3%，聚陽（1477）盤中股價來到370元，漲幅超過2%，整體紡織股也欣欣向榮。

賴清德表示，今年紡織展規模壯大，紡織業已經走出疫情陰霾，可望更上層樓。台灣紡織業從1950年開始進口原料，再到石化原料，加上棉花等天然纖維，幾十年努力下來，台灣紡織業上、中、下游已非常完整，從人造纖維、紡紗織布、染整織品、服裝設計已是十分完整的生態系。

紡拓會董事長郭紹儀表示，TITAS紡織展是台灣紡織業最重要的活動，雖然經濟大環境不好，紡織業面對空前挑戰，如何在永續環保和經濟成長間取得平衡，已成為重要議題，國際品牌也積極尋找適合的合作夥伴。國內紡織業目前都已投入永續發展，並在此次展場展出相關主題，除了永續環保、機能應用，智慧製造也是重要展出項目，亦突顯紡織業創新素材與技術。

本屆展覽計有來自臺灣、美國、德國、義大利、瑞士、瑞典、日本、韓國、印度、中國大陸及香港等11個國家及地區381家參展商參展，合計952個攤位展出，計有71個國際品牌買主來台採購，可望為台灣紡織產業迎來更多商機活水。

紡織股 賴清德 聚陽 儒鴻 力麗 力鵬

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