Uber Eats 生鮮雜貨「感謝祭」起跑 攜手七商家合作夥伴祭出買一送一

Uber Eats 為感謝廣大消費者的支持，於10月17日至11月7日，推出生鮮雜貨「感謝祭」活動，攜手平台上熱門的七大商家合作夥伴及七大特色商家提供三大回饋，除買一送一、超過七百件商品最低七折起的優惠，Uber One 會員更獨享精選商品最低六折起的優惠。

此外，Uber Eats加碼打造「感謝祭大回饋」專區，消費者只要於活動期間內，在指定活動商家購買任一品項不限訂單金額即可參加抽獎活動，消費訂單越多中獎機會越高，現在上 Uber Eats 點購生鮮雜貨，就有機會把最大獎 iPhone 15 Pro 帶回家。

生活神隊友 Uber Eats 攜手七大商家合作夥伴 感謝祭百件商品下殺 7 折

感謝祭期間，Uber Eats 攜手七大商家合作夥伴，包括：全聯福利中心、家樂福超市、屈臣氏、統一超商、大潤發、小北百貨及 Uber Eats 優市推出週週超過百件商品下殺七折起的優惠。全聯福利中心提供熊寶貝多效護衣芳香豆、好來清新薄荷漱口水、魔術靈廚房清潔劑等生活用品買一送一的優惠；大潤發祭出元氣森林氣泡水及獨家提供的洋蔥起司風味桂格濃湯燕麥等品項最低七折起；Uber Eats 優市加碼提供 Uber One 會員獨享冷凍美國自然牛和牛霜降肉片、江南頂級空運活體大閘蟹最低六折起感謝祭回饋優惠。

除上述超狂優惠外，提供24小時外送服務的 Uber Eats平台已是許多消費者生活中不可或缺的神隊友，透過平台大數據發現，連鎖商家合作夥伴之一的屈臣氏在 Uber Eats上前三名熱門品項皆與抗菌殺菌有關，其次為內褲型衛生棉及成人退熱貼，顯示民眾遇到尷尬危機與身體不適等狀況時，優先選擇 Uber Eats 平台外送服務神救援。為回應消費者的使用習慣，屈臣氏於感謝祭活動中，推出抗菌濕巾、衛生棉等品項買一送一的優惠，與 Uber Eats 一同感謝消費者長期的支持。

Uber Eats感謝祭 七大特色商家同場祭回饋 銅板日式零食、寵物食品（應該）都點得到

除了熱門的七大商家合作夥伴外，Uber Eats 更與七大特色商家合作，包括 Don Don Donki、Green & Safe、棉花田、City’s Super、傳統市場、聖德科斯、寵物公園等特色商家，同場推出多項回饋優惠。喜歡吃日系零食的消費者，在與 Uber Eats 獨家合作的 Don Don Donki，銅板價79元就能點到日本熱門零食 Calbee 薯條盒；而人氣零嘴 Calbee 蝦條仙貝和 OGAWA 一夜干魷魚則享有買一送一好康；喜歡有機特色食品的消費者，可以挑選 Green & Safe 七折優惠的蘋果醋康普茶等品項。感謝祭期間上 Uber Eats 不但能大快朵頤還可省荷包。

不只生鮮雜貨，Uber Eats 上也點得到毛小孩食品與用品。據財政部統計顯示，國人登記寵物數量逐年增加，毛小孩已成為家庭重要一員，且貓的登記數量逐年增長，顯示犬派轉為貓派已是廣泛現象。Uber Eats 有感毛經濟興起，於感謝祭也特別推出熱門寵物用品及食品最低七折起的優惠，和毛爸媽們一起寵愛毛小孩。

根據 Uber Eats 平台大數據觀察，特色商家合作夥伴之一的寵物公園，最熱門的品項為益生菌消臭條狀豆腐砂，其餘為寵物食品且又以貓食為主，如：幼貓吃的鮮嫩雞罐頭、成貓吃的鮪魚加吻仔魚罐頭、澎派的白身鮪魚加蟹肉與雞肉黃金罐頭等，正呼應了近年來「貓派」崛起的趨勢。

即日起，Uber Eats 攜手眾多商家合作夥伴與特色商家，週週提供超過百件商品最低七折起的優惠，還有各式熱門品項買一送一的活動，聖德科斯於 Uber Eats 獨家提供紐西蘭蘋果買一送一優惠。Uber One 會員除了享有精選品項最低 6 折起的超狂優惠外，只要於 Uber Eats App 標註「金色 Uber One 圖示」的精選合作店家採買生鮮雜貨，訂單消費滿新台幣 299 元即可享 0 元外送費優惠。

此外，消費者只要上 Uber Eats App ，於指定活動商家合作夥伴購買任一項「感謝祭大回饋」專區內商品且並符合抽獎資格，即可參加抽獎，有機會抽中 iPhone 15 Pro、Ipad Pro、Apple Watch Series 9、Airpods Pro、Dyson 吹風機、Marshall 藍牙喇叭等多項好禮，且多筆訂單可重複參加，買越多中獎機會越高。

為感謝廣大消費者的支持，Uber Eats推出生鮮雜貨「感謝祭」活動，攜手平台上熱門的七大商家合作夥伴及七大特色商家提供三大回饋。Uber Eats提供

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