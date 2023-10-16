台塑集團內湖大樓配置出爐 神秘招待所在A5棟

台塑（1301）集團總部搬遷進入最後倒數，今（16）日台塑總管理處發布「企業內湖大樓配置及路線公告」，台塑企業總部將於10月20日起，全員在內湖大樓辦公（代表地址：台北市內湖區南京東路六段380號），原聯絡電話、傳真及E-mail均維持不變。

為各界業務接洽之需要，台塑集團公告各棟、各樓層之主要公司配置如下：

A1棟：台塑8~11樓、南亞2~7樓

A2棟：台化7~11樓、台塑石化4~7樓

A5棟：總管理處3~13樓、河靜鋼鐵8樓、招待所2樓 台塑集團總部搬遷進入最後倒數，本周五（10月20日）都將在內湖大樓辦公。台塑集團提供／照

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