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台塑集團內湖大樓配置出爐 神秘招待所在A5棟

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
台塑內湖大樓配置，可看到A1為台塑、南亞，A2為台化、台塑化、福懋，A3則為總管理處、河靜鋼鐵以及知名的台塑招待所。台塑集團提供／照
台塑內湖大樓配置，可看到A1為台塑、南亞，A2為台化、台塑化、福懋，A3則為總管理處、河靜鋼鐵以及知名的台塑招待所。台塑集團提供／照

台塑（1301）集團總部搬遷進入最後倒數，今（16）日台塑總管理處發布「企業內湖大樓配置及路線公告」，台塑企業總部將於10月20日起，全員在內湖大樓辦公（代表地址：台北市內湖區南京東路六段380號），原聯絡電話、傳真及E-mail均維持不變。

為各界業務接洽之需要，台塑集團公告各棟、各樓層之主要公司配置如下：

A1棟：台塑8~11樓、南亞2~7樓

A2棟：台化7~11樓、台塑石化4~7樓

A5棟：總管理處3~13樓、河靜鋼鐵8樓、招待所2樓

台塑集團總部搬遷進入最後倒數，本周五（10月20日）都將在內湖大樓辦公。台塑集團提供／照
台塑集團總部搬遷進入最後倒數，本周五（10月20日）都將在內湖大樓辦公。台塑集團提供／照

台塑集團 台化

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