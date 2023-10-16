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台中樂居金獎雙年獎公布培力成果人氣獎 10個社區獲獎

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中樂居金獎雙年獎系列活動今(16)日公布培力成果人氣獎。記者宋健生/攝影
台中樂居金獎雙年獎系列活動今(16)日公布培力成果人氣獎。記者宋健生/攝影

由台中市政府住宅發展工程處主辦的台中樂居金獎雙年獎系列活動，今 (16) 日公布培力成果人氣獎，共有惠宇敦北、達麗居山等10個社區得獎。住宅發展工程處同時宣布，2024樂居金獎雙年獎評選活動正式開跑。

台中樂居金獎雙年獎首次規劃培力課程，15日結束培力成果人氣獎線上投票，各個社區積極努力行銷作品，經由最終統計，社區綠化及節能減碳分別篩選前五名票數最高的社區單位。

最終得獎名單為社區綠化－惠宇敦北社區、裕國豐展社區、精銳軟園１號Ａ區社區、元城上荷苑社區、順天天玥社區。

節能減碳－達麗居山社區、昂峰謙若樹社區、精銳潮社區、登陽步康橋社區、惠宇樂觀社區等。合計有10個社區獲得人氣獎獎狀，以及獎金1萬5,000元。

另外，今天也正式啟動2024台中樂居金獎雙年獎，並宣布本屆賽制活動評選計畫方式。

本屆培力成果展，即日起至10月20日於都市發展局行政一館中庭展出，以「社區綠化」與「節能減碳」二大項目為本次培力課程主題，從初期的學習至實作探討，專家與學員共同分享學習，歷時20小時的階段性課程，彼此精進、深入學習。

而此次進行的人氣投票，一起了解每個社區在各領域的努力，也肯定社區的積極參與，歡迎民眾共襄盛舉。

2023年起，「台中樂居金獎」將以雙年獎方式辦理，並以「永續」為主題、以樂居元素「小花」為主視覺，象徵藉由培力耕耘擾動社區，透過課程播種後滋養冒出新芽，經由住戶共同努力成長後，綻放獨特花朵。

而「2024台中樂居金獎雙年獎」，於今年11月1日至12月31日開放社區報名，後續報名資訊將於住宅發展處網站公布，誠摯邀請市民參與，一同攜手實踐對美好生活的想像，為城市種下一顆樂居的種子，讓耕耘的經驗代代相承，共築美好生活。

本屆培力成果展，即日起至10月20日於都市發展局行政一館中庭展出。記者宋健生/攝影
本屆培力成果展，即日起至10月20日於都市發展局行政一館中庭展出。記者宋健生/攝影

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