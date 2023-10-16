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台中第4季房市百億重案挑大樑 建商紛端建設牛肉搶客

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台最大「高鐵娛樂購物城」落腳烏日高鐵特區，將創造1.8萬個就業機會。記者宋健生/攝影
台最大「高鐵娛樂購物城」落腳烏日高鐵特區，將創造1.8萬個就業機會。記者宋健生/攝影

台中第4季房市百億大案競出，達麗＆白天鵝「新高鐵」、富宇「市政6398」、遠雄「琉蘊」、興富發「雲頂」與「勝美琚」等五案合計總銷約783億元，包辦全市近八成案量，且重量級大案各擁重量級建設護身加持，甕底好酒一次登場，衝刺「後平均地權時代」的剛性買盤與理性購屋客。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出，今年房市歷經第2季、第3季上沖下洗，第4季開始步入正軌，手中握有精華開發地塊的開發商以長線佈局，搶先在第4季初始就卡位選後房市反攻潮，此時正是買方可多比較、撿便宜的最佳時期。

白洪章進一步說明，房市冷靜，建商下猛藥是必然道理，不但端出最好的地段、最好的配備，價格策略更是小心翼翼不敢悖離市場。開發商面臨迎合市場與成本高築兩面刃情況下，不斷壓縮利潤空間，此時進場的買方，更有機會取得高性價比的購屋選項。

綜觀台中第4季百億大案，集中分布於烏日、南屯、西屯三區，其中烏日高鐵特區的達麗＆白天鵝「新高鐵」，單一案量達180億元，基地座落在台中高鐵特區的出入門面位置，未來落成後將挑戰台中能見度最高建築之一。

「新高鐵」現場專案指出，高鐵通勤時代全面來臨，從台中北往南來皆可在一小時內抵達，無論時間成本與房價成本，皆優於雙北或新竹。

獨具三鐵共構，國道一、國道三與74號快速道路交匯的台中高鐵特區，憑藉著腹地涵蓋全台與快速流通的交通優勢，成為全台最大「高鐵娛樂購物城」的優選落腳地，並將創造1.8萬個就業機會，是中科二期4,500個新增就業人口的四倍之多，住居需求之大可想而知。

「新高鐵」全案規劃2至4房產品，可提供商務型與自用型需求，尤其是「高鐵娛樂購物城」的商辦大樓與24小時不夜城規劃，相應的租賃缺口亦急待補足。

此外，瞄準市政路延伸工業區與串聯中部科技廊道的富宇「市政6398」，基地位在忠勇路近南屯交流道，全案總銷金額達260億元，其中第一期638戶的總銷金額為155億元，產品規劃36至44坪的3、4房格局，市場推估單價將挑戰5字頭。

位於南屯嶺東的新案「勝美琚」，則是規劃總戶數642戶、總銷約100億元，產品規劃30至52坪的2至4房格局。

而西屯區新案仍以七期為首，分別有首次揮軍七期的遠雄「琉蘊」，與七期小宅常勝軍的興富發「雲頂」交火，其中遠雄「琉蘊」總銷約108億，規劃33至45坪的稀有坪數。總銷135億元興富發「雲頂」，則是規劃2至3房產品，強攻市政路上稀缺的小宅市場。

烏日高鐵特區的達麗＆白天鵝「新高鐵」單一案量達180億元，受市場關注。記者宋健生/攝影
烏日高鐵特區的達麗＆白天鵝「新高鐵」單一案量達180億元，受市場關注。記者宋健生/攝影
台中第4季房市百億大案推案概況一覽。資料來源：市調及各建商
台中第4季房市百億大案推案概況一覽。資料來源：市調及各建商
遠雄首次揮軍台中七期新市政中心，推出遠雄「琉蘊」。記者宋健生/攝影
遠雄首次揮軍台中七期新市政中心，推出遠雄「琉蘊」。記者宋健生/攝影

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