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北市嚴查預售屋換約炒作 查七案有一案未依規定申報備查

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
因應平均地權新制於今年7月1日全面施行，台北市地政局在928預售屋推案檔期，聯合財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處進行預售屋稽查。北市地政局提供
因應平均地權新制於今年7月1日全面施行，台北市地政局在928預售屋推案檔期，聯合財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處進行預售屋稽查。北市地政局提供

因應平均地權新制於今年7月1日全面施行，台北市地政局在928預售屋推案檔期，聯合財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處，於今年9月25日、10月3日及10月4日進行預售屋稽查。這次查核七個建案，其中一建案未依規定申報備查預售資訊及買賣定型化契約即違規銷售；而七個建案查核購屋預約單(紅單)、契約內容都符合規定且無違規轉售，各案銷售情形、廣告及實價登錄資訊亦無虛偽不實、影響交易秩序的炒作行為。

地政局表示，這次稽查的建案為文山區「碧水岸」、松山區「勤美璞真城仰」、「伊邸」、北投區「玖原和美」、大安區「鑄慕」、「統創翼」、大同區「國王雙子星」等七個建案。查核結果，各建案均於領得建造執照後始為銷售，其中一案未依規定申報備查預售資訊及買賣定型化契約前即違規銷售，將依法裁罰。

而七建案抽查紅單、買賣契約書內容皆符合規定，且逐案比對紅單、契約及實價登錄之買受人，無違規轉售情事；各案銷售情形、文宣、網實廣告、實價登錄資訊等，也查無不實資訊影響交易秩序等涉違規炒作行為。

在不動產經紀業務部分，則有四案未過關，主要為重要文件未指派經紀人簽章、廣告未註明經紀業名稱及不動產說明書未經委託人簽章，均將依法裁處。

地政局說，因應平均地權新制全面施行，查核項目與往年相比，再擴大納入預售屋換約炒作稽查六項重點，包括：1. 銷售資訊及契約是否於銷售前申報備查。2.紅單及契約內容是否符合規範。3. 紅單及契約是否涉違規轉售。4. 執行業務是否涉不動產炒作行為。5. 預售屋實價登錄資訊是否按規定申報。6. 不動產經紀業營運、廣告、建照核發情形、樣品屋（接待中心）等是否合乎相關法令規定。

地政局說，為提升預售屋交易安全，自2021年7月預售屋管理新制實施迄今，地政局自行辦理或跨機關聯合稽查共計82場。查獲未依規定申報備查預售資訊、契約即銷售兩案，裁罰8萬元；所使用契約不符合預售屋應記載及不得記載事項五案，裁罰108萬元；使用之紅單不符合規定六案，裁罰195萬元；預售屋實價登錄違規107案，裁罰2,035萬元，均輔導業者依規定完成改正。

因應平均地權新制於今年7月1日全面施行，台北市地政局在928預售屋推案檔期，聯合財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處進行預售屋稽查。北市地政局提供
因應平均地權新制於今年7月1日全面施行，台北市地政局在928預售屋推案檔期，聯合財政部台北國稅局、法務局消費者保護官及建築管理工程處進行預售屋稽查。北市地政局提供

預售屋 建案 實價登錄

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