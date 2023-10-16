三顧與聖緹雅醫美診所合作進軍醫美 通過特管辦法審查

三顧（3224）今（16）日宣布，該公司依據「特管辦法」與聖緹雅醫美皮膚科診所合作申請的自體纖維母細胞治療「皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補與修復」細胞製備場所認可案，已通過衛福部審查，將正式搶攻台灣每年逾600億元醫美市場商機，其他五家合作診所也將在申請通過後，陸續與三顧公司正式合作。

三顧表示，該公司與聖緹雅診所合作，依「特管辦法」向稱衛福部申請自體纖維母細胞移植治療「皮膚缺陷：皺紋、凹洞及疤痕之填補及修復」之細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於10月11日獲衛福部函覆認可三顧公司-細胞製備中心之約定場所，符合人體細胞組織優良操作規範（GTP）。

三顧表示，衛福部2018年公布「特管辦法」，開放醫療中心進行自體細胞基因與再生療法後，三顧除了布局相關疾病醫療市場之外，對醫美市場發展也十分看好。不過適逢疫情期間，國內醫療以防疫優先，醫美進展稍有遲緩。直至今年疫情結束， 三顧隨即在3月間與六家知名診所簽署合作協議，並陸續向衛福部送件提出申請。

三顧指出，今日率先通過的聖緹雅醫美皮膚科診所之外，接下來還有雅丰時尚診所、安珀琢玉醫美診所、璞美整形外科醫美診所、佐登微爾醫美診所、長庚醫療財團法人長庚診所等五家，未來將陸續公布申請結果，也將積極與其他符合資格的醫美診所進行合作。

三顧指出，根據市場調研機構 Frost & Sullivan 在2020年疫情前發布的報告，全球醫美市場自2015年至2019年間穩定增長，年複合增長率約為8.9％，2019年市場規模來到1,459億美元。另一份 IMARC Group 發布報告則指出，2022年，全球醫療美容市場規模達154億美元，估計到2028年將達到269億美元，2023至2028年的複合成長率可達9.49%。

三顧總經理唐洪德指出，此次在醫學中心後，進一步獲准與醫美診所合作，讓三顧得以進一步紮根龐大的醫美市場。他說明，過去皮膚皺紋、凹洞、疤痕的填補，多半以針劑注射等為主流，現在隨著再生醫療逐漸成熟，再生細胞的應用，就被賦予眾望，若能發展成熟，可望為醫美市場再添動力。

唐洪德表示，三顧在特管辦法公布前，即積極引進並研發自有專利技術，並佈局製造、CDMO 業務。在技術掌握上，三顧研發出自有的Ｍ-Cell專利技術為例，其結構屬於聚集型的微層片，可透過針筒注射的方式將細胞注入待修復之處，應用更便利，可應用於更多的組織修復上。

在製造上，2019年樂迦再生科技成立並與日本日立集團合作，建立細胞治療生態系，建立 CAR-T 生產技術，鎖定細胞治療 CDMO 領域，成為涵蓋醫療、醫美，以及 CDMO 與製造領域的全方位再生細胞治療公司。展望未來，三顧除將持續研發與開發專利技術與應用外，將也會透過研發與製造並進的優勢，持續擴大業務，在再生醫療雙法通過後，成為以亞洲的頂尖再生醫療集團。

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