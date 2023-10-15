汽車安全件需求增溫 零組件業者樂觀

汽車安全愈來愈受重視，以汽車安全件為主要產品的劍麟（2228）、橙的電子（4554）前景看好，橙的電子並鎖定歐洲市場，積極布建當地自有業務團隊，搶進專業輪胎通路直營客戶。

劍麟指出，客戶對於旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品需求穩定成長，劍麟藉由原料採購良好控管、以及優化旗下中國、台灣、波蘭廠生產效率，進一步墊高整體產能稼動率表現，

劍麟強調，汽車零組件攸關安全性、穩定性，各大汽車品牌皆嚴格審核供應商資格，劍麟掌握汽車安全系統產品關鍵研發技術與優異製造工藝，加上擁有國際相關認證，且長年與全球主要一階(Tier 1)汽車安全零組件供應商客戶深厚業務基礎，同時，劍麟仍持續與客戶共同開發汽車安全件新款產品專案數量增加。

橙的電子指出，全球車市保有輛持續增加，各國陸續公佈法規強制安裝胎壓監測系統，橙的旗下 TPMS（胎壓偵測器）系統產品車款覆蓋量已超越千款，有助於提升「Orange」品牌接單表現，同時隨著公司戮力擴大AM業務歐洲地區直營客戶數，有望推升未來營運良好成長動能。

橙的電子第3季受惠歐、美地區客戶對於AM業務拉單力道保持穩定攀升，持續擴大 TPMS 產品備貨需求，中國商用車市景氣逐步回溫，帶動 OEM 業務主要客戶訂單出貨力道。

根據國際專業研究機構 Global Industry Analysts, Inc 報告，預估2022年全球輪胎壓力監測系統（TPMS）市場預計為151億美元，預估2030年將達到394億美元，每年年複合成長率達12.8％。橙的持續深化歐洲地區AM業務動能，完善佈建當地自有業務團隊，以提供既有區域經銷商良好業務服務，並積極開發當地汽車零組件批發通路商、專業輪胎通路等直營客戶接單表現，以期帶動AM業務。

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