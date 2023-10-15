蔣萬安主持北環五股蘆洲段開工典禮 捷運首都環狀線願景再創新里程碑

廣受雙北地區民眾期待的捷運環狀線第二階段南北環工程再度跨出新的里程碑﹗北環段五股蘆洲間的CF680A區段標工程今(15)日上午在新北市五股區更寮國小舉行開工動土典禮，由台北市市長蔣萬安與新北市副市長陳純敬共同主持。

主辦本段工程的台北市捷運局一工處說明，CF680A區段標路線全長3.3公里，今年6月由工信工程公司以148億餘元得標。本段工程起自新北產業園區站前，沿五工路，右轉五權路、穿越二重疏洪道、經高速公路南側、四維路至蘆洲中山一路止。

一工處指出，本段工程規模龐大且施工困難度極高，譬如潛盾隧道路線為配合中山高基礎橋墩位置採急曲線設計，因此將採用造價較高之中折式潛盾機以精準穿越高速公路。本區段Y20車站為一座地下4層側式月台車站，開挖深度達36.2公尺，為北環之最。捷運工程團隊將採用多重保護措施，一一克服所有施工困難。

蔣萬安致詞時提到，南、北環段工程共有8個土建區段標，在市府團隊的努力下，本區段標是繼CF680C北機廠標案、CF680B及CF670A區段標後，再接再厲完成的第四個開工的工程。蔣萬安說，北環段位於新北市境的三個標案已全數順利開工，他希望南、北環段其他的四個區段標儘早完成招標，讓環狀線第二階段工程全面展開，以早日達成建構台北捷運第一條環型路網的目標﹗

蔣萬安說，串接雙北的北環段，具有交通要道連貫的重要意義，完工通車後將大幅縮短雙北間旅行時間。由新北產業園區站至徐匯中學站將由原來的29分鐘縮短為8分鐘，新北產業園區站至士林站將由原來的32分鐘縮短為20分鐘，新北產業園區站至劍南路站將由原來的49分鐘縮短為28分鐘。便捷的交通將可大幅提升民眾搭乘意願，降低私人運具使用率，不僅可解決雙北地區交通問題，更有助於節能減碳。

台北市捷運局長鄭德發表示，捷運首都環狀線採全環一車直達，全環路線橫跨台北市與新北市，全線分為第一階段、南北環段和東環段分段興建，第一階段已於2020年1月31日通車；南、北環段八個土建區段標，已有四個標案順利開工；東環段目前正進行細部設計作業。

台北捷運局進一步說明，大台北都會區第一條環狀線日後將串聯目前已營運的七條輻射狀捷運路線，並於其中14座車站與捷運、輕軌、臺鐵、高鐵、機捷交會轉乘。捷運局強調，全環路網的便捷、舒適、準點，將會大幅縮短通勤旅行的時間，擴大居民的行動版圖，提昇民眾的生活品質。 捷運環狀線第二階段南北環工程再度跨出新的里程碑﹗北環段五股蘆洲間的CF680A區段標工程今(15)日上午在新北市五股區更寮國小舉行開工動土典禮。台北市捷運局提供

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