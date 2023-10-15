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捷運北環線新蘆段今開工 新北境內全面動工
捷運三環六線中的北環線新莊蘆洲段CF680A區段標，在今（15）日進行開工動土典禮，由台北市長蔣萬安和新北市副市長陳純敬於五股區更寮國小共同主持，率領施工團隊祈求工程如期如質平安圓滿順利完成，更代表著北環線新北境內已全面展開施工，三環六線的捷運路網朝向2030願景實現。
陳純敬表示，北環線新北境內有三個區段標，CF680C 及 CF680B 標分別於去年3月及今年3月開工，加上今日開工的 CF680A 標，新北境內北環線已全面動工。北環線全線完工後將銜接新北環狀線，可與營運中的機場捷運線新北產業園區站、蘆洲線徐匯中學站、淡水線士林站、文湖線劍南路站及規劃中的五泰輕軌F01站等五站轉乘，串聯起新莊、五股、蘆洲、三重及台北士林、大直等地區，將大幅提升雙北市民搭乘捷運的便利性。
陳純敬說，本次開工的北環線新莊蘆洲段（CF680A標）橫跨新莊、五股及蘆洲地區，路線全長3.3公里，包含Y19A、Y19B及Y20等3座地下車站。路線自新北環狀線新北產業園區站起，以高架方式沿五工路前行約500公尺後轉入地下，銜接北環線 CF680B 區段標。
新北捷運局長李政安表示，南北環線全長20.7公里、共18座車站，新北市境內8.2公里、七座車站，待南北環線2031年完工後，可與營運中的新北環狀線一路延伸、一車到底，路線總長度36.1公里，與文湖線、新店線、安坑輕軌、中和線、萬大中和線、板南線、新莊線、機場線、蘆洲線及淡水線等十條捷運銜接轉乘，新北與台北捷運路網更加緊密，雙北市民搭乘捷運也將更便利。
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