就是愛購物決賽名單出爐 10月21日決戰關鍵爭奪首獎20萬元

燃燒購物魂大比拚！「就是愛購物」徵件活動初賽於今（14）日在麗寶Outlet Mall精彩落幕，最終由15組參賽者脫穎而出，並為台中購物節起跑前打響名號。

台中市政府經發局表示，此次初賽作品參賽者再次升級、展現他們對台中購物的熱愛，緊接首獎爭奪之戰將在10月21日於麗寶Outlet Mall登場，歡迎民眾到現場觀看，也為喜好作品投下支持的一票。

此次入圍決賽的，有民眾模仿Podcast廣播介紹；有個人、團體以美妙歌聲唱出對台中的熱愛；大學一年級學生帶著四位學妹扮演父母帶著孩子，在舞台上以表演的方式演繹從規劃出門購物、消費過程、參加台中購物節中大獎的喜悅。

以及參賽者利用自身20年的舞蹈經驗，結合台中購物節的多元支付方式、操作台中購物節社群軟體，編織出雙人互動街舞表演。值得一提的是，還有國小老師邀請班上同學踴躍投稿，其中兩名學生參與此次初賽活動，創造難得的表演回憶。

經發局說明，此次舞台展現出參賽者各個才華洋溢，無論是音樂、戲劇、舞蹈，還是其它形式的藝術表演，每組都帶來了令人驚嘆的表現。

評選委員也說，面對這麼多出色的表演者感到非常榮幸，參賽者們皆呈現比海選更加完整、驚艷全場的作品，評選過程中充滿挑戰，無論由哪組進入決賽，每組表演皆贏得觀眾和評選委員的心。

此外，今年特別加入「加油團High爆獎」及「人氣爆棚獎」，場邊除有參賽者親友團的加油呼喊聲，還有現場路過、遊逛的民眾被吸引而來，並投下自己印象深刻、產生共鳴的作品一票。

活動尾聲的有獎徵答活動，也引起民眾熱烈迴響，為感謝民眾熱情參與，抽出總價值5萬元的商品禮券，讓大家來台中繼續購物、繼續吃美食。

經發局說明，15強優勝者將在決賽中爭奪首獎20萬、總獎金60萬元，當天每一位參賽者將有3分鐘表演時間，在舞台上更完整的呈現自己對台中購物的熱愛。

此外，活動當天亦延續初賽的加油團High爆獎，讓台上表演者及台下應援團嗨爆活動現場，以及合計初賽、決賽大家利用投票方式，投出最高票數的人氣爆棚獎，且民眾投票後，也享有抽獎機會，將送出總價值5萬元獎項，歡迎民眾到場共襄盛舉。

今天活動，包含市議員陳本添、楊啓邦、張瀞分、后里區公所區長賴同一，及議員邱愛珊也派代表共襄盛舉。 「就是愛購物」徵件活動初賽於今日在麗寶Outlet Mall精彩落幕。記者宋健生/攝影 活動尾聲的有獎徵答活動，也引起民眾熱烈迴響。記者宋健生/攝影

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