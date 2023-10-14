台灣+桃園機場畫面現身紐約時代廣場大螢幕 快閃行銷台灣文化

台灣桃園國際機場及道地美食牛肉麵、小籠包，躍上美國紐約時代廣場（Times Square）大螢幕。桃園機場公司今（14）日表示，國境解封滿一周年，作為臺灣文化的展示櫥窗，首次在國外大型戶外媒體快閃行銷，力邀外國旅客來台觀光，讓旅客留下鮮明且深刻的第一印象。

美國東岸時間10月7日的晚間6點半，在車水馬龍的紐約時代廣場大樓外牆，一抬頭就看見「台灣桃園國際機場」八個書法大字，巨型螢幕呈現出來的影像，是旅客熟悉的機場熱門打卡地標，包括第二航廈出境大廳、第一航廈飛簷下的證照查驗大廳，和深受網美喜愛的《在旅行的路上》文學之牆等。享譽國際的台灣美食牛肉麵、豆花、小籠包，甚至世界咖啡大賽冠軍，蒐羅在15秒的短片中，熱鬧出現在百老匯大道上的紐約街頭，快閃行銷在地美食、機場特色與台灣觀光。

機場公司表示，國境解封至今滿一年，桃園國際機場運量從解封日(2022年10月13日)統計至今已逾2,874萬，今年（2023)旅運量穩定回升，保守估計超過3,000萬，隨著外國觀光客陸續增加，樂觀預估可達3,400萬。

台灣桃園國際機場是推動台灣文化及美食的跳板，此次透過大螢幕、短影像，在世界的十字路口時代廣場進行宣傳，要讓來自世界各地的觀光客，加深對台灣鮮明且深刻的第一印象。

台灣桃園國際機場是台灣文化的展示櫥窗，首次在國外大型戶外媒體快閃行銷，力邀外國旅客來台觀光。桃園機場公司提供

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