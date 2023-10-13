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立富畜牧場「現代化養豬場」形象傳遞學童扎根

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
中興國小師生參訪立富現代化畜牧場的先進設施及飼養環境。立富畜牧場提供
中興國小師生參訪立富現代化畜牧場的先進設施及飼養環境。立富畜牧場提供

彰化縣合興農畜牧生產合作社與中興國小聯合舉辦立富畜牧場「現代化養豬場」參觀活動，希望透過導覽解說、實地參訪、有獎徵答等方式，讓現代畜牧業重視環境永續、動物福利形象的觀念和種種努力作為，能向孩童扎根。

合興畜牧生產合作社邀請鄰近的中興國小師生，參訪立富現代化畜牧場的先進設施及飼養環境，讓學生們實地了解新式養豬場與傳統養豬場的差異，並親自與小豬仔進行互動體驗。

現場除了合興社理監事之外，還有彰化縣議員陳玉姬、彰化縣動物防疫所長董孟治、二林鎮長蔡詩傑、彰化縣政府農業處代表鄭采沁、林佳龍辦公室特助張益超，及在地中興國小校長陳世育等人，共同出席響應活動。

彰化縣農業處為了表揚立富畜牧場負責人劉芸富熱心參與彰化豚肉節活動，更特地頒發縣府感謝狀給予表揚。

在地深耕近20年的立富畜牧場，分享「現代化養豬場」設備介紹及環保形象宣導。

劉芸富表示，現代化養豬場已擺脫過去人們對於傳統豬圈的刻板印象，除透過智慧化遠端操控，經過這幾年的努力突破，現在已達到環保衛生、無菌無臭、永續綠能的新形態，也是左鄰右舍的好鄰居。

自今年起，立富畜牧場陸續接待導覽來自中華民國友邦國家、各級政府機關、研究單位、部落客、在地學校師生等各界代表，積極傳達「現代化養豬場」不同於過往傳統式養豬場的形象。

除了讓民眾更安心的購買國產健康豬肉，也希望讓周遭民眾能夠感受到「現代化養豬場」已非過去鄰避設施的形象，現在已是社區的新好鄰居。

立富畜牧場積極傳達「現代化養豬場」不同於過往傳統式養豬場的形象。立富畜牧場提供
立富畜牧場積極傳達「現代化養豬場」不同於過往傳統式養豬場的形象。立富畜牧場提供

養豬場 牧場 生產合作社

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