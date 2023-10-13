北市府嚴正呼籲：基泰建設應負起企業責任 勿將賠償責任轉嫁市府
針對大直25戶重災戶自救會召開記者會，北市府表示予以尊重，同時嚴正呼籲基泰建設（2538）勿混淆視聽，對住戶負起應負之賠償責任，並提出以下三點回應：
1.市府尊重住戶意願，任何重建方案均將給予行政協助，加速審議及加強施工查核。
2.本次災害就是工安事件，非基泰建設所稱財損事件。
3.不容許基泰建設混淆視聽，藉重建為由要求市府以公部門資源協助賠償。
北市府重申，本次災害是基泰建設建案施工不慎所致，無論住戶選擇何種重建方式，基泰建設均應對住戶負起造成住戶房屋傾斜之損害賠償責任，包括財物損失、重建期間安置費用及重建工程費等。市府再度呼籲基泰建設應將賠償方案或費用儘速向住戶清楚說明，不要模糊焦點要求市府提供額外容積獎勵，替代其應負的賠償責任。
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