全台最大三井lalaport力挺 高雄鳳山房市看好
三井不動產集團近年積極在台灣拓點，不管是購物中心形式的LaLaport或暢貨中心的OUTLET，都遍及北、中、南，而這些購物商場周邊房價也因此水漲船高，近5年至少都有近30%的漲幅；三井台灣投資的第3座Mitsui Shopping Park LaLaport位於高雄鳳山，看中的就是人口紅利及交通發達，未來房價上看4字頭，也吸引國城、華友聯（1436）、泰緯等建商搶進推案。
來自日本的三井不動產集團近年積極搶進台灣市場，自2016年第一家三井OUTLET在林口開幕後，迄今已有2家OUTLET與2家LaLaport完工啟用，接下來三井除了在林口、台中港繼續推出二期商場之外，也將在鳳山推出高雄第一家LaLaport，預計2026年開幕，而這些大型商場周邊的房市，也因為有人潮及錢潮，房價上漲速度快。
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