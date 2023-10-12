元太與日商愛鷗集團 推出電子紙筆記智慧設備檢測系統

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技今（12）日宣布與凸版控股株式會社（TOPPAN Holdings Inc.）旗下公司日商愛鷗集團（AIOI Systems）合作，於愛鷗智慧設備檢測系統搭載E Ink Kaleido™ 3的彩色電子紙筆記本，讓系統能將紙張表格數位化，減少紙張浪費，並提供超低耗電的數位資訊連網解決方案。

隨著企業面臨減少碳排放、在工廠中提供永續解決方案的重要性不斷增加，愛鷗的智慧檢測系統提供了無紙化優勢，它在提高生產力的同時，消除了紙張浪費，並實現了系統的數位化。智慧設備檢測系統將以前以紙張形式存在的操作手冊、說明文件、檢測格式等表單，發送到彩色電子紙筆記中，作業人員再將檢測結果以筆寫輸入於電子紙筆記中，並發送回主系統。智慧標籤記錄並顯示在電子紙筆記本所儲存的輸入檢測結果，使得作業人員可以目視智慧標籤記錄即能了解設備的狀態。此外，運用電子紙控制伺服器軟體（DCSS, Digital Paper Control Server Software），數位文件可以在雲端或主機之間進行連接。

「目前在工業界的操作現場大多數工作流程仍以紙張紀錄為基礎在進行，理想的數位轉型尚未真正實現。E Ink致力於提供低功耗、減少紙張消耗的解決方案，以實現永續發展的社會。」E Ink 日本分公司總經理總住田直樹（Naoki Sumita）表示，「我們希望透過與在全球物流和製造領域擁有眾多客戶的愛鷗集團合作，共同推出無紙化解決方案並為環境貢獻心力。」

「自2010年我們即與電子紙技術的領先者E Ink 合作，為日本及海外市場的物流和製造公司銷售世界上第一款智慧電子紙標籤。」愛鷗集團總裁兼執行長吉野豊（Yutaka Yoshino）表示，「這套智慧設備檢測系統將電子紙筆記和智慧標籤相連，將於2024年4月應用於日本領先的綜合電子製造大廠，預計在促進各種控制設備及設備檢測運營的數位轉型（DX, Digital Transformation）方面發揮重要作用。透過為企業客戶開發智慧設備檢測系統，我們希望未來能為全球數位轉型做出貢獻，同時，我們也計劃未來持續開發配備電子紙技術的各種產品，進一步推進與E Ink 的合作關係。」

Linfiny日本為E Ink元太科技全資子公司，專注於數位紙張的開發，本次與愛鷗合作開發此項智慧設備檢驗系統，是透過全球首款A4彩色數位紙張，連結具有軟性背板、無電池，由NFC驅動的可視RFID智能標籤連接而實現。這款13.3吋的彩色電子紙筆記配備了E Ink Kaleido 3彩色螢幕、電容觸控、Wacom EMR數位板和無電池筆。由於電子紙的超低耗電特色，開啟Wi-Fi時，電池續航預計為五天，關閉Wi-Fi時，電池續航可長達兩周。

這套智慧設備檢測系統首次曝光將於2023年10月17日在幕張展覽館舉行CEATEC 2023展會上展出，展位位於E Ink的展區（先進技術展示區，第7展館A098）。

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