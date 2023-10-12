LUXGEN n⁷ 99.9萬限時會員價萬元預購開賣 一小時破千台

LUXGEN於今（12）日發表《PURE for all純電未來藍圖》，揭露n⁷規格與會員預購價格，實踐百萬內入主n⁷的專屬禮遇，並正式開放專案會員萬元預購方案純電代言人於今日起至10/23(一)止、純電夥伴則為10/15(日)起至10/23(一)止，完成萬元預購金繳交，即可依專案承諾選購最低百萬入主n⁷的優惠價格並獲得優先交車序位。

納智捷今日下午三點在官網上開放登記，一開始瞬間爆量，目前已經搶通，不到一個小時的時間，累積訂單已經破千。

納智捷在之前展開兩波活動，有2.5萬純電代言人與夥伴，從今天起正式預售。預估之前下訂的2.5萬人，初估會有三成下單訂車。

納智捷董事長左自生表示，鴻華先進在今年11月、12月陸續量產n⁷交付納智捷，納智捷必須經過內部的整備與教育訓練等相關作業，計畫在明年1月中開始交車給消費者，如果依據納智捷的估計第一波約有8000張訂單，量能不會有問題，將可以在明年農曆過年前全數交付。

n⁷在不斷調校精進後，正式送測取得的續航里程更升級至505公里，比去年之前的預估多了二成。

左自生強調，經過這段時間原物料、供應鏈等的問題，造車成本大幅拉高，99.9萬元的售價是為了實現對消費者的承諾，但畢竟是虧損的買氣，在這一波登記之後，恐怕再也不會有99.9萬元買到電動休旅車的機會了。 納智捷電動車售價出爐。記者邱馨儀／攝影

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