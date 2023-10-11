漢來美食營收／第3季創單季歷史次高

漢來美食（1268）今（11）日公告9月營收，單月營收為4.10億元，月增2.80%、年增5.69%；單季營收12億，季增7.74%，年增15.43%，僅次於今年第1季創歷史次高；累計前9月營收為36.09億元，年增38.09%，逼近去年全年營收37.57億。

9月在中秋檔期月餅禮盒熱銷及富哥見面會等重磅活動的挹注下，業績持續向上推升，今年以來單月營收除2月以外均刷新歷史同期。10到12月向來是餐飲業的旺季，台北漢來大飯店10月7日起試營運，漢來美食一口氣規劃6間餐廳進駐，營運績效將躍升進入全新規模。

漢來美食在台北漢來大飯店的6間餐廳，包含島語自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊、日日烘焙坊，及年底前開放營運的頂級鍋物及牛排館等多元餐飲選擇。其中最受矚目的「島語自助餐廳」，營運首四日午晚均湧現客滿的嘗鮮人潮，島語以Fine Dining為核心概念，首創「一餐檯搭一酒飲」，開幕前就創下極高討論度，正式營運表現不俗，網路評價不僅「食材有感升級」、「擺盤媲美單點餐廳」、「座位區環境優雅舒適」，「酒類款式豐富誠意滿滿」…，目前至11月底假日也已經訂滿，平日午、晚餐時段也僅剩少數座位。

「島語」8座主題島檯：「沁」調酒飲品區；「盛」日本料理、「爍」烤物炸物；「膳」中式料理、「鮮」海鮮沙拉、「炙」炙烤海鮮肉類、「煲」煲湯區、「繽」甜點水果，各區分類清楚、道道精選，分別針對海鮮、肉類、日料、中式餐食等提供紅、白酒、清酒、小米酒等搭配，讓顧客有不同於一般自助餐廳的用餐體驗。

此外號稱台北最大的台北漢來大飯店國際宴會廳，挑高7.5米無樑柱空間、璀璨華麗的管柱狀水晶吊燈及全台最長環場LED，展現無與倫比氣勢，目前訂席已超過6,000桌，並與科技大廠簽訂100桌尾牙。而最受矚目的「南港最美天際線」占地1,203坪，融入天空森林的戶外禮堂，開幕後更是許多新人舉辦婚宴證婚儀式及精品party的最佳選擇。絕美的空間規劃加乘漢來美食的餐飲軟實力，是完美餐飲服務的呈現。

隨著10月份全台百貨周年慶陸續開跑，漢來美食也將透過自家來美食APP放送一波波寵愛會員的優惠活動，來美食APP不但完整串連旗下品牌餐飲服務，集點消費更是月月有驚喜。漢來美食第四季將在北高雄巨蛋商圈開出首家街邊型態的「溜溜酸菜魚專賣店」，其他中長期拓店計畫也持續多軌齊下積極展開，力求全方位擴大推廣優質的餐飲服務。