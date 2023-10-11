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和平島永續旅遊出發 悠遊付最高享50%回饋

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
即日起以悠遊付購買和平島公園門票，並出示悠遊付APP上「我的減碳存摺」，只要任一個月減碳量大於1579g，最高可享50%回饋金及減碳回饋包。悠遊卡公司提供
即日起以悠遊付購買和平島公園門票，並出示悠遊付APP上「我的減碳存摺」，只要任一個月減碳量大於1579g，最高可享50%回饋金及減碳回饋包。悠遊卡公司提供

基隆和平島公園是亞洲第一個取得「ISO20121永續認證」的景點，為推廣永續旅遊，即日起與悠遊付合作，以悠遊付購買和平島公園門票，並出示悠遊付APP上「我的減碳存摺」，只要任一個月減碳量大於1,579g，最高可享50%回饋金及減碳回饋包。民眾可搭首都客運1579漫步到和平島，來趟永續輕旅行，又可享回饋。

基隆和平島地質公園，擁有豐富自然資源、地質地形、人文史蹟與生物多樣性，一直以來致力於推廣更深度更環保的旅遊模式，透過有限制的開放自然地景、環境教育設計、富有特色的選物店、銀髮長者解說員培訓，期望能帶動地方產業與環境共好。其中「阿拉寶灣」更被《美國中文網》評選為「全球21個最美日出觀測點」之一，近日更獲得亞太旅行協會金獎肯定。

即日起至11月5日活動期間內，歡迎大眾搭乘首都客運1579於海大（祥豐校門）下車，步行15分鐘即可到達和平島，沿路更可欣賞正濱漁港彩色屋、八尺門的辯護人拍攝場地，一覽島上人文風光，身體力行加入減碳行列，前往和平島來個一日輕旅行。

搭配首都客運「1579」線，活動期間凡出示悠遊付APP內的「我的減碳存摺」，只要任一個月減碳量成果大於1,579g，於「基隆和平島地質公園」使用悠遊付支付門票，筆筆享38%現金回饋（每人回饋上限46元，總金額上限72,634元）。另外再送價值330元的咖啡、餐飲、選物店3張券的「減碳回饋包一份」，總共1,579份，送完為止。

另外本活動可與「天天悠遊付筆筆回饋2%」及「悠遊基隆-悠遊付吃喝玩樂賺10%回饋」活動疊加，活動期間於「基隆和平島」活動店家使用悠遊付消費，每筆扣款最高享50%悠遊付回饋金。

悠遊卡公司表示，為了鼓勵民眾多多使用大眾運具，悠遊卡公司以強大的數據力，為每位悠遊卡持卡人計算個人使用交通運具的碳排量，以及相較搭乘汽車的減碳量。只要下載悠遊付App，將你的悠遊卡記名綁定後，就可以在首頁「我的減碳存摺」上隨時查看自己卡片的減碳紀錄。希望藉由這次與理念相符的和平島在地團隊合作，讓遊客更關注園內的永續作為，一起讓台灣變更好。

悠遊付 減碳 和平島

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