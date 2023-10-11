台北市含金量最高商圈在這 每坪租金逾5千元占比近4成

店面租金通常可判斷一個地區的消費力強弱。永慶房屋盤點台北市12行政區店面租金實價登錄，每坪租金在3,000元以上，以大安區佔比達58%最高。不過，值得注意的是，若觀察每坪租金5,000元以上，以萬華區佔比最多，達36.8%。專家指出，受到西門商圈的影響，萬華商圈的店面租金行情呈現兩極化。

根據實價登錄資訊，台北市店面租金單坪價格以1,000元至2,000元為主流，占比為42.1%。士林、大同、內湖、文山、北投、南港6個行政區，單坪店租介於1,000-2,000元的占比皆超過5成。至於中山、中正、松山和信義4個行政區，在同等單價區間帶的占比也在30.3%至44.4%之間。

相較之下，大安區的租金行情便明顯高於其他行政區。相同在單坪1,000-2,000元的租金區間，大安區僅占13.4%，甚至未達2成，是台北市12行政區中該租金區間占比最低的行政區。但在單坪3,000元以上的價格區間，大安區的占比都遠超其他行政區，單坪店面租金3,000元以上，大安區合計占比高達58%，超出第二名萬華區達18.5個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大安區是台北市重要的商辦、文教中心，商業活動熱絡。台北市眾多著名的商圈如東區商圈、永康商圈、大安商圈、通化夜市、師大夜市通通都坐落在大安區。

大安區除了有眾多上班族之外，亦有龐大的學生族群支撐起在地消費力，讓大安區成為台北市消費力最強勁的區域之一，連帶使當地的店租行情向上攀高。

至於萬華區，租金行情則有明顯M型化的現象。萬華區的主流店租帶為每坪1,000-2,000元，占比為44.7%，但同時亦有高達36.8%的每坪店租金超過5,000元以上，占比是台北市12行政區之首，細看每坪店租金超過5,000元以上的交易紀錄全數都落在西門商圈內，可說是台北市含金量最高的商圈之一。

陳金萍表示，西門商圈是台北市歷史悠久的流行商圈，該地矗立各式電影院、戲院、百貨商場等，而1961年中華商場的出現，更讓西門町成為全台最重要的商業娛樂中心之一。

雖然西門町一度因為台北都市發展重心東移而風華漸衰，但在台北市政府以及民間單位的協力下進行商圈改造、設立行人徒步區後，當地充沛的青少年文化、特色潮流商店，再度吸引眾多年輕族群、觀光客，甚至是國際旅客造訪，讓西門商圈再度煥發活力。

陳金萍指出，近幾年來西門町的店面市場上，不乏出現店租創下成交高價的紀錄，在在證明西門商圈重返繁華的跡象。此外，西門商圈未來隨著「西區門戶計畫」各式大型開發案的陸續到位，有望持續向上發展，綻放更多商業活力。 西門町商圈示意圖。記者朱曼寧／攝影

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