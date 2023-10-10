六福村、麗寶、劍湖山業績開紅盤

國慶四天連假，中部以南地區天氣舒適宜人，麗寶、劍湖山業績開紅盤。麗寶，六福村都是住房9成，入園較中秋連假增加2成；劍湖山渡假大飯店住房率達7成以上，整國慶連假入園狀況比平常假日成長3成。

麗寶樂園渡假區整體包含雙樂園、OUTLET、飯店、賽車場共吸引約15萬人次以上入園，較中秋連假增加1-2成，業績表現不俗；其中麗寶福容大飯店住房率近9成，微幅受國慶焰火在台中的外溢住房效益影響。

萬聖節活動期間適逢雙十連假，六福村推出10/7至10/10雙十連假期間只有秀出身上的國旗標誌，現場即可享$499元入園優惠(原價$1,199元)，四天入園人數約25000人左右，比去年成長約20%，而關西六福莊四天連假平均住宿率更近九成，業績雙雙開出紅盤。

全台最盛大的萬聖慶典-墓碑鎮活動在六福村已經如火如荼的展開，其中重頭戲之一的美國大西部「惡靈餐廳」，更是每年遊客擠破頭都一位難求的表演秀，今年無論表演、餐點都全面升級。

台北六福萬怡國慶假期住房率近8成，其中國慶首兩日到達9成。

劍湖山渡假大飯店住房率達7成以上，整體國慶連假入園狀況比平常假日成長3成。

國慶連假期間，雲林縣政府積極推動觀光活動，包含了國際偶戲節一連串的活動、草嶺石壁森林療癒等，吸引多民眾來雲林慢遊，而劍湖山世界也將推出萬聖主題活動「陌日丑八怪」、coser主題活動「痛漫大聯萌」等，劍湖山渡假大飯店也推出萬聖主題房「陌日醜八怪」住房專案，住房率達7成以上，整體國慶連假入園狀況比平常假日成長3成。

國慶連假過後，劍湖山世界再推出壽星優惠專案，當月壽星門票享35折優惠，只要350元（原價999元）、住宿壽星優惠專案，兩人成行，一泊二食，只要4799元起，再送當月壽星一份精美禮品。

台北六福萬怡酒店「FUN! 萬聖魔幻南港城」10月1日起至11月20日登場，邀請賓客來體驗全方位的搗蛋生活態度，無論是住在充滿蝙蝠與南瓜藤的房間、遍布黑色玫瑰花的魔幻花園，品嚐假鬼假怪的萬聖節套餐與調酒，全新「沉浸式恐怖體驗房」活動，推出各式萬聖節主題活動，全面滿足賓客的搞怪需求。

南港最強Buffet敘日全日餐廳於10月5日推出全新一季主題餐檯「秋冬海陸盛典」，主打多款重量級肉類精選美饌，包含經過高溫火烤將肉汁鎖住的「炙烤澳洲戰斧牛排」、油脂奔放肉質細 膩的「鹽之花牛小排」、辛香滋味濃厚「韓式牛肉乳酪部隊鍋」、濃郁肉餡與馬鈴薯完美結合的「英式牧羊人羊肉派」等，此外秋冬必吃的肥美海鮮，亦同步推出「板煎天使紅蝦、清蒸松葉 蟹」及假日暢吃的生食級干貝與生蠔、松葉蟹。

全新菜色主題，國慶假期亦有不俗的表現，用餐席位近全滿。

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