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永冠營收／9月6.64億元 月減1.5%、年減21.5%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

鑄件廠永冠-KY（1589）今（10）日公告今年9月合併營收6.64億元，月減1.5%，年減21.5%。累計第3季合併營收19.39億元，季減17.2%，年減21.9%。

永冠表示，第3季將是今年營運谷底，看好第4季有機會溫和復甦，第4季表現優於第3季。永冠2022年出貨量達19.2萬噸，日前法說會宣布今年出貨預期下修至17萬噸，但看好2024年出貨量有望優於2022年。

永冠今年前九個月累計合併營收64.99億元，年減1.9%。

永冠-KY 營收

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