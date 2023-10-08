產業追蹤／工研院四路出擊 擘劃未來

面對未來全球局勢多變，為提前掌握未來產業新機會，工研院舉辦「創新50，洞見新未來」國際論壇，工研院院長劉文雄表示，工研院面對下個50年挑戰所擘劃的「2035技術策略與藍圖」，聚焦「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域方向，並根據這些領域的共通需求，厚植「人工智慧與資安」、「半導體晶片」、「通訊」、與「智慧感測」等四大智慧化致能技術，以促成應用領域發展；而將技術產業化過程中，國際合作是成功關鍵，必須積極掌握國際新局勢，藉由深化跨領域合作優勢，打造與國際接軌的強韌生態鏈。

此次工研院邀請半導體設備龍頭美商應用材料公司（Applied Materials）、美國玻璃大廠康寧（Corning Incorporated）與橫跨電子科技、生命科學及醫療保健產業的德商默克（Merck）、英國知名科學儀器公司牛津儀器（Oxford Instruments）、日本綜合電機製造商三菱電機（Mitsubishi Electric）和全球著名的汽車動力系統及測試設備公司李斯特（AVL List GmbH）等專家，共同探討2035年未來趨勢觀察與產業實踐案例。

RIN年度首長會議上進行主席交接儀式，由工研院協理蘇孟宗（左）接任第二屆主席，右為前任主席Iain Stewart。(工研院／提供)

「創新50，洞見新未來國際論壇」匯集美國、德國、英國、日本、奧地利等全球知名的領導級產業巨擘擔任講者，包括應用材料集團副總裁暨台灣應用材料總裁余定陸、台灣康寧總經理何宜修、台灣默克集團董事長李俊隆、牛津儀器董事總經理Matt Kelly、三菱電機國際本部長大家正宏、AVL李斯特公司策略長Reiner John。

工研院院長劉文雄（左）與加拿大NRC院長Iain Stewart簽署人才交換協議，作為RIN組織第一個人才交換協議的示範。(工研院／提供)

應材台灣區總裁余定陸表示，面對最新一波運算浪潮襲來，對產業帶來挑戰，但同時也創造許多新商機，以半導體產業來說，必須積極運用創新的研發能量，即時掌握商機，亦不可忽略產業成長與碳足跡息息相關，在全球減碳浪潮下，沒有企業能只顧經濟發展而不推動減碳工作。以應用材料公司為例，在半導體領域持續拓展市場同時，也非常重視ESG永續發展，並已開發一套架構，目的是希望與整個產業生態系合作，創造一條實現淨零排放的道路。

台灣康寧總經理何宜修表示，精密玻璃層在新興顯示技術進步中扮演著關鍵的角色。何宜修更強調康寧將繼續堅持運用其在材料科學和玻璃製造方面的專業知識，打造永續未來。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，創新是驅動人類進展至關重要的因子，以擁有355年歷史的默克來說，經歷過每個世代的人類挑戰，能夠挺過一切除了對永續經營的堅持，也歸功於驅動創新的能力。企業想要長久經營，必須具備「永續創新」、「跨界創新」及「數位創新」等三個面向，如此才能在競爭激烈的國際市場突圍，掌握產業脈動創造新商機。

牛津儀器董事總經理Matt Kelly表示，化合物半導體的應用處於前所未有的快速發展期，從原本相對利基的行業轉變為潛力巨大的產業，除了商機無窮外，更有落實淨零排放關鍵材料，以牛津儀器為例，除了在高功率電子元件材料、光電元件材料及顯示照明設備材領域提供完整解決方案外，更透過化合物半導體材料導入，幫助客戶開發高效低耗能的產品與應用，以達到減碳之目的。

三菱電機國際本部長大家正宏表示，企業想要永續經營，必須基於「成長」、「獲利能力／效率」、「健全」三個視角，包括有前景的成長潛力、具市場競爭力的獲利與效率、及健全的工作體制，同時以實現可持續經營的核心為出發點，作為管理的基石，如此才是長久永續發展該有的型態，像是身為日本百年企業的三菱電機，這幾年不斷從這三大視角，積極提升企業價值，履行對社會、客戶、股東、員工和其他利益相關者的責任，並且共同成長茁壯。

AVL李斯特公司策略長Reiner John表示，台灣想要成為歐洲戰略合作的理想夥伴，必須在移動載具、能源和基礎設施等不同生態系統上進行整合，並積極以協作及開放的思維投入跨領域跨國境之合作，像是工研院就運用跨域創新科技，成功參與自動駕駛等許多歐盟研究計畫，扮演歐洲與亞洲門戶的關鍵連結角色，這就是值得借鏡的成功案例。臺灣擁有優秀完善的科技產業鍊，與歐洲各國積極合作，將有助於尖端技術開發，甚至合作打造全球性的科技解決方案，創造雙贏局面。

今年適逢工研院50周年，期盼透過舉辦「創新50，洞見新未來」國際論壇，攜手國際產業夥伴，深化互動合作平台，引領台灣產業邁向國際市場，掌握新未來。（作者是工研院產業科技國際策略發展所所長）

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