籌備10年 台北漢來大飯店7日起試營運

台北漢來大飯店明（10月7日）起正式對外試營運，10年磨一劍，歷經設計規劃及全球疫情考驗，位於南港經貿園區核心，斥資近60億，鎖定國際高端會展商務旅遊需求全棟結合綠建築及智慧奢華概念的五星級飯店。

台北漢來大飯店自2013年開始籌備施工，打造425間現代簡約奢華客房，館內設有6間餐廳，由漢來美食（1268）來主導營運，6大品牌分別為島語自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊、日日烘焙坊與年底前開放營運的頂級鍋物及牛排館。

漢來飯店事業群總經理林子寬表示，台北漢來大飯店是漢來飯店事業群睽違28年後，首度跨足台北飯店市場的代表作，秉持「漢來式感動服務」精神，堅持國際商務旅客需要的無微不至貼心服務與款待熱情外，更於全台漢來飯店全面導入金鑰匙與英式管家認證制度，全台僅有22位的飯店頂尖金鑰匙禮賓司中，漢來飯店即佔有4位，顯示漢來飯店不輸國際品牌的精緻服務。

林子寬進一步表示，台北漢來也瞄準歐洲日益增加的會展和商務旅遊需求，在保有品牌自主與彈性下、首度加盟荷蘭金鬱金香酒店集團，透過全球1,000多家飯店、超過10萬間客房，全球五大洲共有會員人數破1億人的飯店網絡，深度連結歐洲商務旅遊市場，期望刺激台北漢來大飯店未來住房率達65%、平均房價6,800元以上目標。

另飯店內規劃最大容納1,200人的國際宴會廳、多功能會議室及交誼廳，並用心規劃出全台最好的飯店早餐以及全台唯一天空森林戶外禮堂、菁英旅客專屬行政酒廊─貴賓軒，提供戶外無邊際游泳池、全台飯店最大健身房與三溫暖設施的國際俱樂部等多元設施，未來配合立體空橋連接南港展覽館1館與Lalaport，串聯台灣最大會展中心與複合式購物地標，詮釋商務及觀光旅客完美住宿選擇。

台北漢來大飯店瞄準商務客，連結南港展覽館、南港軟體園區、中信金融園區與在地文化，承襲「漢來式感動服務」理念，致力創造超越顧客期待的獨特住宿體驗，館內擁有425間各式客房，附設6間餐廳及1個國際宴會廳。

為慶祝試營運，即日起至10月底前，台北漢來官網同步開放12月30日前預訂精緻客房每晚7,956元，並搭配贈送2,000元漢來美食餐飲禮券住宿專案，禮券適用於全台漢來美食餐廳(宴會廳除外)，邀請旅客搶先體驗全新型態的智慧奢華飯店及精緻餐飲美學。 頂級智慧奢華客房設施服務、六大餐廳美食饗宴、菁英專享全台最佳行政酒廊。業者提供 台北漢來大飯店將於10月7日起正式對外營運。這座位於南港經貿園區核心，斥資近60億，全棟結合綠建築及智慧奢華概念的五星級飯店。業者提供

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