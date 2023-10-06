別買車了！除了 iRent 等業者 新北共享運具將再添新夥伴

共享運具服務多元與便利，深受年輕人喜愛，新北市交通局表示，繼成功輔導iRent、格上Go Smart、WeMo及GoShare等四家共享運具經營業者完成大眾運輸的最後一哩路之後，明年還將有新一家共享汽車業者進駐新北，提供市民共享出行服務多了一個新選擇。

交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，推動共享運具主要目的是希望能減少私人運具持有、停車需求及道路使用空間，交通局因此制定「新北市共享運具經營業管理自治條例」以輔導業者營運；根據統計，共享運具使用者以40歲以下的年輕族群為主，約占六成。

吳政諺表示，去年6月實施共享運具重大違規聯合通報機制，在警察局交通警察大隊與各共享運具業者合作下，截至今年共有會員停權410件，其中包括外借帳號174件、無照駕駛160件、酒後駕車57件、嚴重超速19件等違規情事，各業者齊心公私協力維護共享運具優質服務環境。

交通局表示，共享運具可結合既有的公共運輸路網，提供大眾運輸路線、時段延伸服務的功能，完成大眾運輸最後一哩路；iRent、格上Go Smart、WeMo及GoShare等四家共享運具經營業者於今年底將共有1.8萬輛共享汽、機車提供北北桃生活圈共享移動服務之外，明年還將有新一家共享汽車業者進駐新北市，共享運具服務在新北市不斷擴展之際，交通局針對其交通安全更將會持續把關。 iRent、格上Go Smart、WeMo及GoShare等四家共享運具經營業者於今年底將共有1.8萬輛共享汽、機車提供北北桃生活圈共享移動服務。新北市交通局提供

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