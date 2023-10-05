5年沒住「加價5千萬賣」！大S鄰居開2.48億賣信義區豪宅 房仲：要很有耐心

北市信義區知名豪宅「新美齊Jade 12」近日一戶上網求售，經查屋主是藝人大S「台北信義」鄰居，在2018年以1.95億元買入，持有迄今5年都未裝潢入住，目前開價2.488億元，比入手價加價5,388萬元。

「Jade 12」緊靠象山，一層一戶。根據售屋廣告，該案由建築大師李天鐸規劃、大陸工程營造，採SC鋼骨造結構，地上13層、地下3層，總共規劃12戶。定義為「信義計畫區裡的陽明山豪宅」，提供與國際接軌的奢華住居體驗 。

「Jade 12」有多元公設，包括挑高6米交誼廳、頂樓無邊際泳池等，另外一樓迎賓大廳放送六星級飯店式香氛系統，搭配著迷人的輕音樂，進門就體會到洗滌塵囂的徹底放鬆。

大家房屋企畫研究室總監郎美囡指出，根據「Jade 12」在實價揭露過之成交資料，目前銷售的戶別，以車位總價1,200萬拆算，開價單坪約180萬元，在信義計畫區並不算高價。

不過今年豪宅市場氣氛不佳，政府打炒房政策影響買方信心，總統大選前買方容易偏向觀望，且全球經濟景氣下修，都會衝擊高端買方購買豪宅的意願，幾乎無追價可能，反而希望賣方拉大讓利幅度。

她表示，今年高端市場明顯見冷，雖然平均地權上路前有擠出一波趕法人購買住宅的買氣，但數量不大，今年信義區單價超過180萬的豪宅交易僅5筆，其中只有「琢白」21樓的交易單價超過200萬元，選在這個時間點出售必須相當有耐心，等待理想買方出現。

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