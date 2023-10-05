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台北紡織展將登場 紡拓會秘書長：今年國際買主很踴躍

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
紡拓會秘書長黃偉基。記者嚴雅芳攝影
紡拓會秘書長黃偉基。記者嚴雅芳攝影

台北紡織展（TITAS）即將在10月17日登場，今年計有11個國家及地區、381家參展商參展，合計952個攤位展出。紡拓會秘書長黃偉基今（5）日表示，今年紡織展的三大重點包含永續環保、機能應用、智慧製造，儘管物價上漲使消費力減弱，加上國際品牌努力去化庫存，採購力尚未恢復至疫情前水平，但今年國際買家很踴躍，提前為產業復甦作布局，計有71個國際品牌買主來台採購，可望為台灣紡織產業迎來更多商機活水。

紡拓會今日舉辦台北紡織展展前記者會，黃偉基表示，紡織業今年是40年來最慘一年，比金融風暴還慘，不過，業者不氣餒，很多企業今年紛紛進行體質轉型，例如加碼自動化、數位化投資，或進行海外擴產，今年蹲下來、明年才跳的高。目前看來，國際品牌客戶包括NIKE和LULU等一線業者的庫存都已回到安全水位，指標品牌需求回來了，其他品牌庫存回到健康水位也相去不遠。

黃偉基指出，目前紡織業界多認為，市況可望從今年第3季開始好轉，但還是不如去年同期，第4季則可望開始出現明顯回升。就統計數字來看，今年前八月紡織品的出口金額和去年同期比，衰退幅度達三成，若就出口量來看，衰退幅度約達22%，主要是第2季、第3季業者開始清庫存，包括化纖廠、紗廠等，以存貨換現金的方式，增加業務收入，寄望明年能有好發展。

黃偉基觀察，今年國際品牌買家十分踴躍，主要是一些知名指標品牌在第3季庫存明顯下降，提早對明年進行布局，其次，通貨膨脹在今年上半年較嚴峻，但6月以後開始趨緩，因此品牌商對明年開始有正面期待。

黃偉基也提到，今年台北紡織展規模已恢復到2019年，有接近一千個展位，參展企業都是卯足全力把最新的產品推出，包括台塑、遠東新、宏遠、集盛、儒鴻、聚隆、新光合纖等，皆推出強勁的產品陣容，希望在明年景氣復甦時，搶占先機。

從產業趨勢來看，全球供應鏈在淨零浪潮驅使下，紡織企業積極朝低碳轉型發展，建構綠色供應鏈，隨著Nike、adidas、Lululemon等國際品牌大廠訂下淨零減碳目標，台灣紡織業也積極配合建構環保與機能的綠色供應鏈，並運用創新科技推動機能性紡織品的永續發展。

其次，機能性紡織品的應用面廣泛，涉及舒適、健康、休閒、運動、安全、防護、醫療及生理多面向機能的考量，其功能包括吸濕快乾、高彈力、防水透濕、蓄熱保溫、瞬間涼感、高耐磨、抗UV、高強力、耐高溫、高防污、抗菌及抗病毒等。織物和製造技術的創新發展成為機能性紡織品推陳出新的主要推動力。

此外，透過感測器、物聯網設備、雲端運算、大數據分析、人工智慧等數位科技應用，不但能幫助企業在供應鏈的製程及工序上，有效提升能源效率、降低生產能耗、優化能源利用、降低碳排放量、衡量供應鏈碳排績效，打造韌性供應鏈，達到精實生產，有效降低浪費，邁向ESG目標。

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