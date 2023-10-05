「周年慶風向球」新光三越南西店首日颱風天開跑 總座吳昕陽：風雨生信心

素有「周年慶風向球」之稱的新光三越南西店，周年慶首日今（5）日開跑，原本預期小犬颱風的風雨會影響人潮，不過九點後太陽開始出來，門口人潮比去年有小幅成長，首日人潮有望破10萬人，單日業績估突破5億元，創下歷史新高。

新光三越新任董事長吳東昇、副董田中豐彥今首次與總經理吳昕陽共同出席。吳東昇說，擔任董座後，逛百貨公司時間愈來愈多，經歷疫情三年後，希望大家更有購物慾望，相信會有補償性消費，對周年慶「風雨生信心」。此外，新光三越高雄店今颱風休館一日，周年慶則延至明日舉辦。

吳東昇打趣說，他名字是東昇，總經理叫吳昕「陽」，東昇加上太陽，加上早上九點開始出太陽，「希望能讓買氣更熾熱，讓今年周年慶也將有陽光。」吳昕陽則表示，走過疫情，颱風都是小事，都有配套來應對，遇水則發。

南西店有周年慶風向球之稱，即使經歷三年疫情，吳昕陽認為，只要南西店開紅盤，就表示新光三越全台買氣就會好，百貨業者也會更有信心。尤其新光三越今年全台改了超過600家專櫃，電器和家用又有新商品出現，甚至電競相關商品都表現亮眼，光周年慶一個檔期就占全年業績達25%，全台改裝努力了一年，將在周年慶「驗收」。

再來，新光三越會員目前有340萬人，其中光今年前三季就增加40萬人，和去年290萬人相比，成長近兩成。因此今年推出很多點數兌換商品活動，有超過4,600組商品，並在數位化花不少時間精進，期待在周年慶有所表現。

他指出，化妝品對於周年慶來說，仍是帶入大量客人最重要的業種，光化妝品在周年慶就占了三成業績，精品反而不到兩成，可見其重要性，因此南西店本次準備80萬化妝品特惠組，1萬組為南西獨家，絕對是出國買不到。

像是蘭蔻明星商品「小黑瓶搶購組（買一送七）」，折扣四五折，今日一開店就搶光；扣點換購的商品，有DYSON玫瑰金限定版，價值1.66萬元，限量一台，可以點數9.3萬點（價值9,300元）換，也是一開店就換完。

新光三越南西店主管表示，今年南西店一和三館改裝近100個專櫃，很多新商品；化妝品、家用家電跟餐廳在周年慶業績占比就高達六成。 有「周年慶風向球」之稱的新光三越南西店今（5）日周年慶首日，新光三越新任董事長吳東昇（右二）、副董事長田中豐彥（右三）首度與新光三越總經理吳昕陽（右一）和副總經理吳昕昌（左一）共同亮相。記者何秀玲／攝影

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