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928檔「贏家通吃」北市慘！許多建案零成交

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／住展雜誌提供
示意圖／住展雜誌提供

928檔期起跑，住展雜誌公布最新預售市場調查，9月北台灣指標建案來客量增加，但成交減少8%，主要是許多北客往桃園購屋，台北市許多建案出現單週零成交市況。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，以傳統旺季標準來看，928檔初期，北台灣整體市況表現「普通」，主要原因包括雙北市區新案開價續攀高、總價門檻過高讓買方縮手，將目光轉往相對低價區。

另外9月下旬遇週末補班、連假出國潮等，也影響買氣

住展指出，邁入傳統旺季928檔期，9月預售屋推案量約800億元，供給量與去年同期相當。

大台北單一案量逾15億元以上指標案，有北市「勤美璞真-城仰」、「漢寶西門綻」、新北「惠大國際科技總部」、「嘉學」及「蒲陽富都心」、「嘉潤家泰氧の森」、「萬企君品-厚德區」、「佳瑞向上」、「伊豆莊園」等。

9月住展風向球追蹤的指標建案平均來客組數約為25組／週，較8月增加1.5組。

但9月住展風向球追蹤的指標建案平均成交組數約2.3組／週，較8月減少0.2組／週，月減8％。至於北台灣線上待售住宅建案數，9月約1,174個、月增約1％，因增幅不大，新建案議價率下滑至10.73％。

房價、低議價空間的現況，讓消費者陸續轉往房價水準較低的區域找新房，使郊區新建案市場表現普遍優於市區，如雙北僅個案表現，新北林口、桃園龜山A7等區，持續以相對低單、總價條件，吸引雙北買盤。

成采錡表示，雖說新北、桃園房市熱區近期買氣依舊穩定，但在台北建案單週零成交牽累下，9月成交組數分數僅持平。也因市場買盤有限，近期區域市況越冷清，「贏家通吃」的現象越明顯，即指標案吸走區域來人及買氣，衝擊周邊建案銷況。

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