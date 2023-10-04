獨家／砸125億包下基泰忠孝 神秘大咖買方可能是「他」？

基泰建設（2538）今（4）晚公告集團旗下「基泰忠孝」整棟大樓以125億元賣了，但令市場好奇的是，買方李姓自然人到底是誰？

據悉，神秘大戶可能與去年中「國產實業大樓」買方為同一人、亦即宜雄建設老董賴森源。

消息人士指出，「基泰忠孝」大樓以125億元賣掉，接手買方可能是桃園大咖建商、宜雄建設董座賴森源；身價逾百億元的賴森源，在去年中，同樣用李姓自然人身分、砸65億元買下基泰的「國產實業大樓」，這次再出手不足為奇，但個性相當低調的賴家，與外界接觸不多，多專注公司經營。

惟至記者截稿前，未收到對方回覆。

據基泰建設今晚公告內容顯示，兩家子公司君匯開發、京匯開發持有位於台北市中正區忠孝西路一段78、80、82號全棟大樓，以總價125億元賣給李姓自然人，創下今年商用不動產最大筆交易金額，一舉超越六月底鼎固置業以約116.8億元拿下「新光天母傑仕堡」整棟大樓；「基泰忠孝」交易案包含土地448.3坪、建物8,203.93坪。

第一太平戴維斯協理丁文甄指出，「基泰忠孝」大樓交易案，以每個平面車位400萬元拆算，一、二樓店面行情每坪約在600、300萬元左右，樓上辦公室每坪成交價約在148萬元，創下台北車站辦公商圈新高。

丁文甄分析，由於每坪成交價破百萬元的辦公產品在西區相當少見，過往幾棟知名商辦，包括重崇聖大樓、皇翔中山大樓或新光中山大樓，每坪最高成交價落在115~118萬元間，本次一口氣將區域商辦行情衝上148萬，同步樹立台北市西區新商辦大樓的價格天花板。

位於台北市忠孝西路、重慶南路口的「基泰忠孝」大樓，2019年底完工，為地上37樓、地下六樓的複合式商業摩天大樓，其中一到四樓為規劃為商場，五到37樓為頂級辦公大樓。

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