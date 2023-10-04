打造企業永續版圖 漢翔獲台中市政府綠能與公益雙獎項
漢翔（2634）在綠能及社會公益的投入不遺餘力，近日分別獲台中市政府頒發「陽光A+競賽-淨零卓越獎」，以及「112年勞動志願服務績效獎」，成效卓著。漢翔表示，企業永續經營是漢翔公司致力的目標，與社會共好，更是長遠發展中不變的使命。
「陽光A+競賽」是台中市政府為鼓勵企業積極投入綠能，特別辦理的企業徵件競賽。漢翔公司獲得最高獎項「淨零卓越獎」，是評審委員對漢翔在節能、創能、儲能三大領域的肯定。
漢翔近年積極發展綠能，能源題材已成公司在軍機、民機等航太領域之外的第三隻腳。全公司推動節能減碳，年節電量達364萬度，換算CO2減排量1,800公噸/年；太陽光電系統也全面布局，每年綠電產量已超過2,500萬度，減碳量堪比30餘座大安森林公園。
在多角化電力能源開發方面，目前已有3座儲能系統，還向國外大廠引進航改型燃氣渦輪發電機組，陸續於台電通霄、中油梧棲、中油永安導入建置。
此外，公司也持續推動各項綠化作為，如減碳環境、綠色採購等。值得一提的是，公司設有志工團隊，積極投入社會公益活動，包含社區環保、淨灘、生態教育推廣等，此善念循環，也讓漢翔公司志工隊獲得台中市政府勞工局112年度勞動志願服務績效評鑑獎項肯定，是唯一獲獎的企業志工隊。
漢翔相當重視勞工心理健康，公司志工隊成立多年，已發展出完整的服務政策、管理規劃、教育訓練、志工保險等，對內設有心理健康關懷員，對外則廣邀在職同仁，從綜合服務及航太教育兩大面向，積極參與社會公益。
漢翔強調，從公司治理到社會責任，從友善環境到心理健康，公司徹底落實綠能理念，與社會共好，並以利他、付出及給予的精神，積極付諸行動，持續打造公司永續版圖。
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