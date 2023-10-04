元太攜22家生態圈夥伴 在基隆打造電子書閱讀器行動圖書館

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（4）日宣布， 22家電子紙生態圈夥伴公司攜手為基隆市全市39所國小及10所公共圖書館，建立「e啟讀出未來」電子書閱讀器行動圖書館，總共捐贈1,075台彩色電子書閱讀器，每台閱讀器均搭載102本適合低、中與高年級的優質讀物，共計近11萬冊電子書，總捐贈價值超過新台幣2,911萬元，嘉惠基隆市1.5萬多位學童。

閱讀是眾所皆知能提升學童的認知、語言、理解、推理及其他領域能力，然而在數位學習過程中，學童容易因電腦即時訊息或豐富的影音與遊戲而分心，加上長時間使用3C產品，易對雙眼產生負面傷害。在數位閱讀已是必然的趨勢下，培養學童藉由不傷眼的數位閱讀載具增進閱讀能量、提升閱讀素養，是學童累積學習歷程的重要關鍵。

「e啟讀出未來」專案以一年一縣市為目標，元太科技每年均攜手電子紙生態圈夥伴公司，運用對視覺友善的電子紙所打造的電子書閱讀器，及多元豐富的電子書內容，為學生提供用眼友善的數位閱讀學習載具。今年特與基隆市政府合作，由元太科技號召，包括：振曜科技（6143）、沛亨半導體（6291）、Readmoo讀墨電子書、和冠資訊（Wacom）、天鈺科技（4961）、玄通系統、同泰電子（3321）、旭光箔膜、坤裕精機、奇景光電、迎輝科技（3523）、茂林光電（4935）、夏普顯示科技、晶門半導體、群創光電（3481）、義隆電子（2458）、樺欣機械、聯合聚晶、聯享光電、聯倉交通、麗明營造，共22家生態圈夥伴公司一起響應數位閱讀文化推廣，將彩色電子書閱讀器及優質兒童電子書讀物帶給基隆全市國小學童，協助基隆市府推動雙素養閱讀文化。

基隆市長謝國樑表示，電子書閱讀器除了節能外，較不傷眼、方便攜帶閱讀、不連網也能用的特色，為本市推動雙素養閱讀的一大利器。因應數位時代來臨，本府為推動紙本與數位雙素養閱讀，除辦理運用電腦網路及平板進行的數位閱讀外，電子書閱讀亦將從試辦階段再往前邁進。感謝元太科技及22家企業，讓基隆的學生們打開閱讀器即可進入豐富的、行動的閱讀世界。

元太科技董事長李政昊表示，「e啟讀出未來」專案從2017年開始，專案足跡已遍及南投縣、彰化縣、嘉義縣、新北市、桃園市、澎湖縣，並獲得多項永續獎項肯定。今年很高興能吸引許多生態圈夥伴踴躍參與專案，彙集更多公益資源，將1000多台彩色電子書閱讀器及適合兒童的優質電子書帶給基隆市全市國小學校及公共圖書館。E Ink 元太科技結合電子紙核心本業，依循獨有的P、E、S、G永續架構，致力在社會共融面持續投入貢獻，未來也將持續攜手電子紙生態圈夥伴們，期盼將視覺友善的電子書閱讀器及優質的電子書帶至全台每個縣市，增進學童們的數位閱讀競爭力。

振曜科技總經理特助單文淵表示，振曜集團連續第七年跟元太科技一起協同參加這個活動，得到了非常大的迴響。閱讀是學生們成長中最重要的知識來源之一，在3C產品無所不在的年代，學生們很容易被手機及平板電腦的其他娛樂功能所吸引，無法專心的閱讀。電子書及電子書閱讀器剛好成為最適合的閱讀工具，不僅有著像3C產品一樣的便捷，而且電子紙螢幕更具有省電及不傷眼睛。與其限制學生們使用電子產品，還不如有效的結合科技與學習，促進學生們更高的閱讀興趣。根據國外的調查顯示，因電子書的便利性，使用電子書閱讀器的讀者，其閱讀量是一般紙本書的三倍以上。振曜集團此次結合振曜科技及旗下沛亨半導體一起參與此活動，期望此次捐贈的電子書閱讀器能夠達到拋磚引玉的效果，幫助基隆的學生們培養更好的閱讀習慣。

Readmoo讀墨電子書執行長龐文真表示，今年非常感謝信誼、聯經、小麥田、木馬、小熊、步步、字畝、博識多家出版夥伴的全力支持，提供給孩子這麼豐富有趣的書單內容；延續過往的聯合國永續發展目標 SDGs 主題，書單囊括了終結貧窮、性別平權、氣候行動、減少不平等、淨水及衛生等多項主題，相信可以帶給孩子們更加多元的視野與關懷。

今年所捐贈給基隆市的彩色電子書閱讀器中，每台均預載102本分別適合高、中、低年級學童閱讀的優良童書，並以聯合國永續發展目標SDGs主題挑選29本關於永續教育的讀物，不僅充實基隆市府藏書量，並能藉由布建於全市各國小的電子書閱讀器行動圖書館，讓學童於日常班級共讀活動中建立ESG永續發展觀念。

「e啟讀出未來」為元太科技自2017年發起的公益專案。元太科技以企業社會責任使命的在地關懷為主軸，運用核心的電子紙技術，集結供應鏈夥伴與志工共同投入，為學生提供舒適護眼的數位閱讀體驗。2017年於南投縣16所國小打造電子書閱讀器行動圖書館出發；2018年與彰化縣合作，將電子書閱讀器與電子書帶進縣內10所閱讀磐石獎得獎國小；2019年則在嘉義縣不僅將電子書閱讀器捐贈至41所國小，更首次將電子書閱讀器捐贈至嘉義縣立圖書館與縣內18座鄉鎮圖書館；2020年將專案延伸至新北市18所國中； 2021年則持續深耕於國中學生數位閱讀資源建置，於桃園市建立13座行動圖書館；2022年帶給澎湖縣全縣學童1,000台電子書閱讀器及10.3冊優質童書，於全縣37所國小建立行動圖書館。

專案以「一學校一電子書行動圖書館」目標發展，截至2023年，專案累積贊助174所學校、29座圖書館、4,061台電子書閱讀器、38.1萬冊電子書書籍，嘉惠5.5萬名學生，累積貢獻新台幣2億2,611萬元價值。

同時，電子書閱讀器也是比起紙本書更環保的閱讀選項。過去5年，全球約使用1.3億台電子書閱讀器，以數位閱讀模式取代紙本印刷書籍的購買與閱讀。假設1.3億台電子書閱讀器每年平均下載10本書，若以紙本書籍或是LCD平板電腦閱讀，相較於使用電子書閱讀器，將分別產生10萬倍與50倍的二氧化碳排放量。 「e啟讀出未來」2023為基隆市國小及圖書館建立電子書閱讀器行動圖書館。元太／提供 「e啟讀出未來」2023為基隆市國小及圖書館建立電子書閱讀器行動圖書館。元太／提供 「e啟讀出未來」2023為基隆市國小及圖書館建立電子書閱讀器行動圖書館。元太／提供

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