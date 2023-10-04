KKCompany結盟泰國AMPOS 瞄準東南亞數位轉型商機

經營KKBOX等服務的科科科技（KKCompany Technologies）今天宣布，旗下雲端智慧業務品牌Going Cloud與泰國AMPOS策略結盟，將進一步拓展東南亞市場，加速當地智慧零售與媒體娛樂產業數位轉型。

KKCompany今天發布新聞訊息宣布，Going Cloud與泰國數位解決方案服務商AMPOS簽約成為策略合作夥伴；這是KKCompany宣布集團投入更多資源在東南亞市場後，首家公開的泰國合作夥伴。

KKCompany表示，Going Cloud將透過AMPOS於泰國布局通路及在地關係，攜手為企業導入雲端運算、AI解決方案及串流技術，把產品服務推廣至東南亞市場，加速推動產業數位轉型。

KKCompany雲端智慧業務群總經理黃柏淞表示，前進泰國是Going Cloud布局東南亞市場的第一站，接下來會積極拓展業務至新加坡、馬來西亞、越南、印尼，與AMPOS一起推動產業數位轉型。

雲端資訊管理服務提供商AMPOS為科技集團Integrity Consulting and Service（ICS）旗下子公司，總部位於泰國曼谷。AMPOS說明，策略聯盟強調雙方對於雲端智慧科技的重視，結合彼此專業知識將先瞄準「零售電商、媒體娛樂」產業。

黃柏淞表示，藉由雙方合作推廣，泰國大型零售業者規劃導入庫存預測技術，打造智慧倉儲系統，也希望透過整合平台數據，分析使用者行為，優化個人化推薦機制，進一步提升購物車提袋率及客單價，有效增加電商轉換率，以因應下半年的節慶購物商機。

黃柏淞指出，藉由此次與AMPOS合作，泰國本土OTT平台及大型電視台，對於KKCompany旗下多媒體品牌BlendVision提供的即時直播串流、智慧影音編碼、隨選影片託管服務及內容保護機制充滿興趣，已有多家業者洽談合作。

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