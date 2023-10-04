這豪宅好威！舊制壓哨前搶上車 四天就賣了21億元

今年7月1日平均地權條例上路，由於限制預售屋換約轉手與私法人購置住宅採許可制，在新制上路前的壓哨期間，也出現一小波高價交易潮。據北市地政雲實價揭露，北市大安區「永陞信義安和案」，在上路前4天密集成交，此次一共揭露9戶，總揭露金額達21.2億元，最高單價每坪218萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年7月平均地權條例上路後，成交預售案的揭露量就出現明顯下滑，因該政策醞釀時間已久，有許多交易在7月1日搶完成，一來可保有未來換約的機會，二來也不受私法人購置住宅許可制的限制，不過因為現在市場投資氛圍下降，這些買方應該就是原本就想買的自用需求為主，在舊制最後適用日前壓哨完成交易，也可說平均地權條例上路前的確有趕上車的效應。

根據揭露資料顯示，永陞信義安和案從6月27日到6月30日，一共揭露9件交易，總揭露金額高達21.2億元。27樓揭露兩戶分別成交總價3.3億元、每坪218萬元，以及總價3.2億元、每坪215萬元，26樓兩戶總價也都達2.4億元，每坪分別216萬元與213萬元，最低價則是3樓戶，每坪136萬元與4樓戶每坪141萬元。

北市億元級豪宅預售案8月份統計時，上半年就已經揭露超過51件，若加上近期揭露的件數，上半年億元預售豪宅揭露量，已經明顯超過去年同期水準，反映在平均地權條例上路前，市場趕上車潮跡象顯著。 資料來源／信義房屋

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